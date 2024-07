Từ 1/8, công dân Việt Nam có thể đăng ký xe qua ứng dụng VNeID

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khai trương triển khai thí điểm Trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC). (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã ứng dụng hiệu quả nhiều giải pháp công nghệ trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; sử dụng triệt để các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát để ghi hình, phát hiện xử lý vi phạm và quản lý công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm công khai, minh bạch.

Cục Cảnh sát giao thông và Cảnh sát giao thông các địa phương duy trì thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của lực lượng Công an trong lĩnh giao thông, cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, trọng tâm là triển khai cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với thủ tục đăng ký xe lần đầu và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên môi trường điện tử.

Kết nối tuần tra liên tuyến

Ngay từ đầu năm, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Công an địa phương thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến vào hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A.

Ứng dụng tuần tra, kiểm soát trên thiết bị di động của lực lượng Cảnh sát giao thông được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông.

Ứng dụng sử dụng công nghệ quét QRCode, căn cước công dân và giấy phép lái xe của tài xế để thu thập thông tin người điều khiển phương tiện nhanh chóng, chính xác và kết nối trực tuyến tới các Tổ Cảnh sát giao thông đang hoạt động trên tuyến; đồng thời, kết nối về Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông các cấp để quản lý, điều hành.

Công nghệ này giúp cho việc kiểm soát phương tiện không bị chồng chéo.

Các Tổ Cảnh sát giao thông nhanh chóng xác định phương tiện đã được kiểm tra trước đó hay chưa, thời gian, địa điểm kiểm tra để quyết định có thực hiện dừng phương tiện kiểm soát hay không (trừ các trường hợp phát hiện vi phạm trực tiếp), hạn chế việc dừng một phương tiện nhiều lần, liên tục, gây phiền phức cho người tham gia giao thông.

Qua đó, rút ngắn thời gian kiểm soát thông tin, tình trạng pháp lý của giấy tờ liên quan đến người điều khiển, tiết kiệm thời gian kiểm tra của lực lượng chức năng; thời gian của doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện; tiết kiệm vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát (như ống thổi, que test, phiếu in kết quả...).

Trung tâm điều khiển hệ thống giám sát camera giao thông trên các tuyến quốc lộ ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Từ cuối tháng 4/2024, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt-Cục Cảnh sát giao thông triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông hoặc cần hỗ trợ để xử lý các sự cố phát sinh khi lưu thông trên các tuyến cao tốc qua số điện thoại 1900 8099.

Tổng đài giúp nhân dân kết nối trực tiếp với Cảnh sát giao thông, kịp thời phản ánh những bất cập, vi phạm mà họ phát hiện, chứng kiến, ghi nhận, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Kiểm soát thông tin qua VNeID

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện Luật Căn cước, Luật Giao dịch điện tử, từ ngày 1/7, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm soát và xử lý các giấy tờ qua VNeID, việc tước và giữ Giấy phép lái xe hoàn toàn thực hiện trên môi trường mạng.

Điều này tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông khi không phải mang theo nhiều giấy tờ.

Với việc tích hợp các giấy tờ trên môi trường điện tử, người dân chỉ cần xuất trình cho Cảnh sát giao thông các giấy tờ đã tích hợp trên tài khoản VNeID của mình.

Nếu có vi phạm, Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, người dân đóng tiền xử phạt vi phạm hành chính qua mạng, không phải đi lại như trước đây.

Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng chống được tình trạng làm giả giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phòng, chống tội phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông-Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Công an thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý giấy tờ trên môi trường điện tử để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trường hợp người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện xuất trình thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trên VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, thì Cảnh sát giao thông thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trên VNelD, cơ sở dữ liệu.

Trường hợp xuất trình bản giấy các giấy tờ, Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, đối chiếu trực tiếp các giấy tờ đó và thực hiện tra cứu thông tin liên quan đến giấy tờ đó trong hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu khác.

Trường hợp các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trên VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, thì việc tạm giữ, tước giấy tờ (giấy phép lái xe, đăng ký xe của cá nhân) được Cảnh sát giao thông thực hiện trên môi trường điện tử (không thu giữ giấy tờ vật lý).

Sau đó, Cảnh sát giao thông sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ, tước giấy tờ đó trên hệ thống xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý.

Qua 15 ngày triển khai kiểm tra, kiểm soát thông tin giấy tờ trên VNeID, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra thông tin của gần 59.500 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính với trên 16.300 trường hợp; lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe, đăng ký xe trên môi trường điện tử với 4.969 trường hợp; tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử 1.137 trường hợp.

Người dân ở nhà cũng có thể đăng ký xe

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 1/8, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình với xe sản xuất, lắp ráp trong nước; nghĩa là người dân ở nhà cũng có thể đăng ký xe được.

Trong quý 3/2024, Cục sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trọng tâm là tiếp tục triển khai Đề án “Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông;” hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn giao thông với một số đơn vị trong và ngoài ngành Công an; triển khai sử dụng ứng dụng VNeCSGT trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và App tiếp nhận tin báo của nhân dân đối với các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Với ứng dụng định danh quốc gia VNeID, người dân ở nhà cũng vẫn có thể đăng ký xe. (Ảnh minh họa: Nhựt An/TTXVN)

“App tiếp nhận tin báo là giải pháp được Bộ Công an chỉ đạo rất quyết liệt và chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao, lúc đó sẽ có hàng triệu người dân tham gia tố giác hành vi vi phạm với lực lượng chức năng,” Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung khẳng định.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông-Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1/8, công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID thì chủ phương tiện khi thực hiện thủ tục đăng ký theo khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2023/TT- BCA không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe.

Chủ phương tiện đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe phải gửi cho cơ quan đăng ký xe Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ xe thực hiện bấm biển số trên Cổng dịch vụ công hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia; Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử, hoặc thông báo trên Ứng dụng định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia.

Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí; trả kết quả đăng ký xe về Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia theo quy định. Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích./.

