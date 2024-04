Tuần phim Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiếu miễn phí “Đào, Phở và Piano”

Một cảnh trong bộ phim "Đào, Phở và Piano". (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Lễ Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) diễn ra vào ngày 24/4/2024, tại Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ.

Bộ phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa” và phim truyện “Đào, Phở và Piano” sẽ được chiếu phục vụ khán giả tại lễ khai mạc.

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 24-30/4/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gồm 3 hoạt động chính: Chương trình chiếu phim, lễ khai mạc và chương trình giao lưu đoàn làm phim với khán giả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Phim truyện I, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên tổ chức.

Các phim được chiếu trong Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gồm: Phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2019; Phim tài liệu “Đồng hành cùng lịch sử” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2024; Phim truyện “Tiểu đội hoa hồng” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2023. Phim truyện “Đào, Phở và Piano” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất năm 2023.

Bên cạnh việc chiếu phim phục vụ khán giả, tại sảnh rạp chiếu phim Điện Biên Phủ sẽ diễn ra trưng bày ảnh tư liệu của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần phim kỷ niệm lần này, Cục Điện ảnh tổ chức chương trình giao lưu giữa các đoàn làm phim với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 (ngày 25/4/2024) và với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (ngày 26/4/2024).

Các bộ phim được chiếu giao lưu gồm: Phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa”; phim truyện “Tiểu đội hoa hồng”; phim truyện “Đào, Phở và Piano.”

Theo Cục Điện ảnh, Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc ta; nêu cao vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Ban Tổ chức mong muốn, thông qua những tác phẩm điện ảnh trình chiếu tại tuần phim lần này, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.