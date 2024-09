Tuyên phạt 6 năm tù với đối tượng làm, phát tán tài liệu chống Nhà nước

Ngày 10/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 6 năm tù đối với bị cáo Hoàng Tùng Thiện (sinh năm 1978, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 17/1/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhận văn bản kèm tài liệu liên quan của Công an quận Nam Từ Liêm về việc làm rõ Hoàng Tùng Thiện sử dụng Facebook Hoàng Tùng Thiện để đăng tải các bài viết có nội dung xấu, tuyên truyền đa nguyên, đa đảng; nói xấu Đảng, chế độ chính trị, xuyên tạc về các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Qua điều tra đã xác định, từ tháng 4/2023, Thiện đã soạn thảo, đăng các bài viết trên Facebook vu khống danh dự, uy tín của một số tổ chức, cá nhân. Những bài viết của Thiện đều nhận nhiều lượt like, bình luận tiêu cực có nội dung xấu.

Mục đích ban đầu của Thiện khi đăng tải các bài viết trên nhằm lôi kéo người đọc, muốn nhiều người biết quan điểm chính trị của mình.

Tháng 10/2023, Hoàng Tùng Thiện tiếp tục lập 2 trang web là “Ước mơ Việt” và “Đảng đoàn.org” để đăng tải các bài viết, quan điểm của mình về đa nguyên, đa đảng; đồng thời vận động người đọc tham gia hội nhóm của bị cáo.

Thiện dự kiến hội nhóm của mình phát triển theo 2 giai đoạn. Đầu tiên là phát triển phong trào tự do ngôn luận bày tỏ quan điểm chính trị, tìm kiếm ứng viên cho ban vận động thành lập của Tổng hội Đảng đoàn.

Giai đoạn 2, Thiện dự kiến thành lập đảng “Lạc Hồng.” Đến nay, chưa ai tham gia vào tổ chức nêu trên của Thiện.

Quá trình làm việc, Cơ quan an ninh đã thu giữ 78 bài viết, 33 trang tài liệu trên trang web tên “Đảng đoàn.org”, hơn 200 trang tài liệu in ra từ máy tính của Hoàng Tùng Thiện.

Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đánh giá, trong 78 bài viết trên Facebook của Thiện có các nội dung xuyên tạc, vu khống, xâm phạm uy tín của tổ chức, cá nhân; trong 33 trang tài liệu chụp màn hình trang web “Đảng đoàn.org” có 5 tài liệu mang nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Thiện thừa nhận hành vi làm, đăng tải các tài liệu có nội dung xấu nói trên./.