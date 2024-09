Ngập úng tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân các khu vực chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tỉnh Tuyên Quang khẩn trương di dời 348 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cụ thể: Thành phố Tuyên Quang có 109 hộ; các huyện Lâm Bình 93 hộ, Na Hang 60 hộ, Sơn Dương 43 hộ, Hàm Yên 31 hộ và huyện Yên Sơn 12 hộ.

Trong 24 giờ qua, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hùng Mỹ 220 mm, Kiên Đài 210 mm (huyện Chiêm Hóa); Sơn Phú 205 mm, Khâu Tinh 194 mm (huyện Na Hang); Trung Minh 250 mm (huyện Yên Sơn); Xuân Lập 216 mm, Thượng Lâm 195 mm (huyện Lâm Bình); Yên Lâm 157 mm, Thành Long 113 mm (huyện Hàm Yên)….

Đồng thời, Thủy điện Tuyên Quang đang xả 8 cửa xả đáy gây ra ngập úng vùng trũng, thấp, ven sông suối, lũ cục bộ trên các suối nhỏ, gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Thống kê từ 5 giờ ngày 8/9 đến ngày 9/9, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mưa lớn khiến mực nước ở các sông, suối dâng cao, gây lũ ống, sạt lở đất.

Mưa lớn khiến 2 người bị nước cuốn trôi, hiện đang mất tích. Mưa lớn cùng gió mạnh đã làm 145 ngôi nhà bị tốc mái, bị đất ta luy sạt lở vào nhà; ảnh hưởng hơn 1.484ha lúa, hơn 300ha rau màu; làm gãy, đổ hơn 165ha cây lâm nghiệp.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá với khối lượng lớn; cầu Bình Thể - Tông Trang (xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa) bị cuốn trôi. Sạt lở đất đá gây tắc đường tại nhiều vị trí ở các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Sơn Dương, Yên Sơn. Hiện các tuyến đường bị sạt lở đang bị ách tắc cục bộ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 9-11/9, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm.

Riêng khu vực vùng núi cao phía Bắc của tỉnh gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên có nơi mưa rất to với lượng trên 200mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, các khu vực trong tỉnh ở trạng thái gần bão hòa (trên 90%) và đã đạt trạng thái bão hòa.

Để giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt đối với thiệt hại về người, tỉnh Tuyên Quang đề nghị, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ; rà soát, đảm bảo thực hiện an toàn các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết trung chuyển cát sỏi, tuyệt đối không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

Các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; ngăn chặn, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, đặc biệt đối với các vị trí đã xảy ra sạt lở; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật thường xuyên để thông tin đến chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thiên tai trên địa bàn./.

