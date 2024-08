Tuyên Quang: Mưa lũ nhiều nơi, tìm thấy thi thể nạn nhân mất liên lạc

Hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn khiến một người thiệt mạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho biết khoảng 10 giờ ngày 1/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất liên lạc sau khi đi dự đám cưới.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở con suối giáp ranh giữa hai xã Nhữ Hán và Mỹ Bằng.

Khoảng 16 giờ ngày 30/7, anh Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 2002, thôn Nhữ Hán, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn) đi dự đám cưới tại thôn Đầu Núi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Khoảng 22 giờ cùng ngày, gia đình gọi điện cho anh Tùng nhưng không liên lạc được.

Đến sáng 31/7, gia đình tổ chức đi tìm kiếm thì được biết anh Tùng đã rời đám cưới về nhà từ tối 30/7.

Đến khoảng 17 giờ ngày 31/7, gia đình phát hiện xe môtô do anh Tùng điều khiển dưới suối giáp ranh giữa hai xã Nhữ Hán và Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.

Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Nhữ Hán đã huy động lực lượng gồm người dân địa phương, dân quân, công an viên của xã phối hợp với gia đình tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 10 giờ ngày 1/8, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của anh Tùng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Tuyên Quang xã Nhữ Hán hỗ trợ cho gia đình nạn nhân theo quy định.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1936, thôn Tân Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn cũng bị đất đá từ mái taluy dương sạt lở xuống vùi lấp gây tử vong.

Từ đêm 30/7 và ngày 31/7, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi lượng mưa trên 150mm. Hiện nay, tại các huyện, thành phố xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối và sạt lở đất ở một số khu vực.

Một số tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 1/8 đến ngày 2/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ đêm 2/8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có xu hướng giảm dần.

Nhiều diện tích rau màu của xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn bị ngập úng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo cụ thể về lũ quét, sạt lở đất đối với một số huyện, thành phố của các tỉnh như Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên (Lai Châu); Điện Biên, Mường Ảng (Điện Biên); Mai Sơn, Mường La (Sơn La); Bắc Hà, thành phố Lào Cai, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn (Lào Cai); Mù Căng Chải (Yên Bái); Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh (Hà Giang); Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn); Định Hóa, Võ Nhai (Thái Nguyên); Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Nguyên Bình, Trùng Khánh (Cao Bằng).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực đêm 1/8 và ngày 2/8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; phía Nam 32-34 độ C.Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày có mưa rào, dông vài nơi.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C./.

Tuyên Quang: Một người dân ở huyện Yên Sơn thiệt mạng do sạt lở đất Ông Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1936, thôn Tân Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đã bị đất đá từ mái taluy dương sạt lở xuống vùi lấp.