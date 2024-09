Ứng phó bão số 3: Doanh nghiệp tăng dự trữ, đảm bảo mua sắm của người dân

Người dân mua sắm tại siêu thị. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Để ứng phó với cơn bão số 3, các doanh nghiệp bán lẻ đã tăng dự trữ nhằm đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ mua sắm của người dân.

Siêu thị chuẩn bị đủ nguồn hàng thiết yếu

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ mạnh, để chủ động ứng phó với các tác động của cơn bão số 3,

Theo đại diện Central Retail Việt Nam, siêu thị GO!, Big C miền Bắc thuộc hệ thống đã tăng thêm thời gian mở cửa tới 23h (ngày 5/9 và 6/9), thay vì 22h như ngày thường, để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Bên cạnh đó, GO!, Big C chủ động làm việc với nhà cung cấp, tăng gấp đôi nguồn cung ứng hàng hóa rau củ quả tươi sống (hàng thiết yếu), đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá.

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa tại các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 Theo Sở Công Thương các địa phương, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu sẽ được bảo đảm và cung ứng đủ cho người tiêu dùng trên địa bàn trước, trong và sau cơn bão số 3.

Trong ngày 5/9-6/9, các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON khu vực phía Bắc ghi nhận sức mua của khách hàng tăng mạnh so với ngày thường. Khách hàng tập trung mua chủ yếu các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau củ quả, cá thịt, mỳ tôm, gạo… Đặc biệt đối với AEON Hải Phòng, do vị trí gần biển chịu ảnh hưởng nhiều từ bão nên sức mua tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của khách hàng, AEON Việt Nam đã dự trữ sẵn nguồn hàng cần thiết để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, đồng thời tăng cường bố trí nhân sự đầy đủ tại tất cả các trung tâm và siêu thị, nhân viên khối văn phòng cũng tập trung hỗ trợ trưng bày hàng hóa, hỗ trợ khách hàng mua sắm.

Để đáp ứng đầy đủ nguồn hàng hóa và đồng hành cùng người dân an tâm mua sắm, AEON Việt Nam đã chủ động lên kế hoạch và làm việc với các nhà cung cấp để đáp ứng đầy đủ nguồn cung hàng hóa trong thời gian bão cũng như sau đó, đảm bảo giá cả ổn định.

Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON khu vực phía bắc đã nâng lượng hàng dự trữ gấp 2-3 lần ngày thường (đặc biệt là với các mặt hàng đồ tươi sống) nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân cho các sản phẩm: Gạo, mỳ tôm các loại, rau, củ, quả các loại, Thịt, cá, đồ đông lạnh, sữa uống các loại.

Bên cạnh đó, AEON cũng tập trung vào một số mặt hàng cần sử dụng trong những tình huống bị mất điện, mất nước như: Đèn pin, áo mưa, ủng, đồ đựng thực phẩm sử dụng một lần. Những sản phẩm này được trưng bày ở những vị trí thuận tiện dễ nhìn, dễ lấy để khách hàng dễ dàng tìm thấy.

Cũng theo đại diện AEON, doanh nghiệp đã tăng sản lượng lưu trữ tại các trung tâm phân phối (kho trung chuyển) để khi có nhu cầu có thể kịp thời đáp ứng, cung cấp cho các siêu thị.

Ngoài ra, để giúp khách hàng thuận tiện mua sắm trong tình hình thời tiết bất lợi, Khách hàng có thể chọn đa dạng kênh mua sắm của AEON Việt Nam. Tất cả các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị của AEON được mở cửa bình thường. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể mua hàng qua điện thoại, qua kênh thương mại điện tử AEON EShop với hàng hóa đa dạng và đầy đủ sản phẩm thiết yếu. Các kênh online như facebook, zalo của AEON Việt Nam cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng chuẩn bị cho bão.

Tăng cường bán hàng trực tuyến

Sức mua tại siêu thị WinMart sáng ngày 6/9, các mặt hàng có sức mua như: thực phẩm tươi sống (thịt, đặc biệt thịt MEATDeli, rau củ có xu hướng lưu trữ lâu như bầu, bí), các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, mì gói… Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám Đốc chuỗi WinMart cho biết, tại siêu thị WinMart Thăng Long, lượng hàng nhập về tăng từ 200-300%, lượng khách đến siêu thị mua sắm sáng 6/9 tăng cao hơn so với ngày thường.

Hình ảnh gây sốc khi cây đổ vào người đi đường do ảnh hưởng của bão số 3 Trong đoạn video được người dân quay lại vào chiều 6/9 tại Hà Nội, nhiều cây xanh đã gãy đổ và rơi trúng vào người đi đường do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (siêu bão Yagi).

Với tình hình bão ảnh hưởng tới khu vực miền Bắc, WinMart đã lên kế hoạch để đảm bảo đầy đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm khô dự trữ như: điều chỉnh kế hoạch cung ứng với các nhà cung cấp, đặt hàng sớm để tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong trường hợp bão làm gián đoạn quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho trung tâm về điểm bán, đưa ra các biện pháp đối phó như thay thế nguồn hàng nhưng vẫn qua quy trình kiểm soát để đảm bảo chất lượng.

“Đối với hai nguồn hàng chính cung cấp rau lá là nông trường WinEco ở Hải Phòng và Quảng Ninh nên WinMart đã nhanh chóng huy động thêm nguồn hàng từ WinEco và các nhà cung cấp khác tại Lâm Đồng,” ông Dũng nói.

Chuỗi siêu thị WinMart vẫn duy trì thời gian hoạt động bình thường trong các Trung tâm thương mại từ 8h sáng đến 22h và các siêu thị WinMart nằm ngoài trung tâm thương mại mở cửa từ 7h sáng đến 22h hàng ngày.

Các siêu thị tăng cường dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân. (Ảnh: TTXVN)

Cùng đó, WinMart đã và đang kết nối thường xuyên với khách hàng thông qua chương trình khách hàng thân thiết “Hội viên WiN” và giao hàng qua “Đi chợ online” trên winmart.vn nên sẽ chủ động phục vụ khách hàng tốt hơn.

Ngoài ra, hệ thống của WinCommerce còn có trên 1.000 cửa hàng WinMart+/WiN ở Miền Bắc, vị trí tại các chung cư và gần khu dân cư, nên sẽ rút ngắn thời gian và khoảng cách, cũng như sẽ đáp ứng nhanh nhu cầu mua sắm cho khách hàng hơn

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân khi mưa bão lớn, các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần so với trước.

Bên cạnh đó, hệ thống các siêu thị tại các khu vực có ảnh hưởng của bão số 3 đã có phương án điều nguồn hàng từ các địa phương lân cận về các điểm bán hàng trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, đồng thời các doanh nghiệp cũng có phương án bảo đảm an toàn, chuẩn bị ứng phó khi bão đến; tăng cường hoạt động bán hàng trực tuyến, hỗ trợ giao hàng nhanh; giữ thông tin chặt chẽ với chính quyền địa phương và Bộ Công Thương; thiết lập các đội ứng phó khẩn cấp...

Báo cáo sơ bộ của các Sở Công Thương và các doanh nghiệp phân phối trong ngày 6/9 cho thấy, tình hình thị trường hàng hóa tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 cơ bản vẫn ổn định, sức mua các hàng hóa thực phẩm tươi sống và mỳ gói, nước uống có tăng nhưng nguồn cung vẫn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu. Theo nhận định của Sở Công Thương các địa phương, nguồn cung hàng hóa thiết yếu sẽ được bảo đảm và cung ứng đủ cho người tiêu dùng trước, trong và sau bão./.

