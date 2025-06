Va chạm giữa xe máy và ôtô trên Quốc lộ 14, hai thanh thiếu niên tử vong

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 25/6, em N.T.D (17 tuổi, ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy biển kiểm soát 47AB-016.65 chở theo em H.S.T.K (15 tuổi, cùng ngụ phường Đoàn Kết) lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ huyện Ea H'leo về thành phố Buôn Ma Thuột.

Khi đi đến km 1737+ 300 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 thuộc tổ 2, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) thì xe máy va chạm với xe ôtô biển kiểm soát 47B-124.07 do H.N.T.A (23 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) điều khiển đang lưu thông ngược chiều (hướng từ thành phố Buôn Ma Thuột về huyện Ea H’leo).

Vụ tai nạn làm N.T.D tử vong tại chỗ. Em H.S.T.K (15 tuổi) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng./.

