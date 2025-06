6 tháng đầu năm: Số vụ tai nạn giao thông giảm gần 25% so với cùng kỳ

Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2025, chiều 25/6, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/6/2025, toàn quốc xảy ra 9.340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.203 người, bị thương 6.256 người.

So với 6 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu hai tiêu chí về số vụ và số người bị thương. Trong đó, giảm 3.062 vụ (24,69%), giảm 3.203 người bị thương (33,86%) và giảm 270 người chết (4,93%).

Nếu như tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương thì trên tuyến đường thủy và hàng hải, số người chết vì tai nạn giao thông tăng đột biến. Trên đường sắt, số người bị thương tăng nhẹ.

Tai nạn giao thông trên đường bộ chiếm chủ yếu với 9.255 vụ, làm chết 5.140 người, bị thương 6.239 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3.054 vụ (24,81%), giảm 272 người chết (5,03%), giảm 3.204 người bị thương (33,93%).

Tuyến đường sắt xảy ra 56 vụ, làm chết 38 người, bị thương 12 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ (11,11%), giảm 7 người chết (15,56%), tăng 1 người bị thương (9,09%).

Tuyến đường thủy xảy ra 26 vụ, làm chết 21 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (3,70%), tăng 6 người chết (40%), số người bị thương không thay đổi (5/5).

Tuyến hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ số vụ không thay đổi (3/3), tăng 3 người chết (300%), số người bị thương không thay đổi.

Trên tuyến hàng không, theo số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2025 (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/06/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 150 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức C, 36 sự cố mức D và 113 vụ việc mức E, không xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng mức B. Ngoài ra Cục Hàng không Việt Nam còn nhận được 16 báo cáo tự nguyện (VOR) trong kỳ.

Phân loại theo nguyên nhân, Cục Hàng không Việt Nam cho biết 1 sự cố mức C đang được Cục tiến hành điều tra. Có 17 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 17 sự cố do con người (14 sự cố do lỗi của tổ lái và 1 sự cố do lỗi của nhân viên kỹ thuật, 1 sự cố do tổ lái và nhân viên kỹ thuật, 1 sự cố do nhân viên phục vụ mặt đất); 2 sự cố do yếu tố thời tiết.

Tổng hợp báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong tháng 6/2025 (tính từ ngày 1/6/2025 đến ngày 14/6/2025), toàn quốc xảy ra 1.487 vụ tai nạn giao thông, lấy đi sự sống của 875 người và làm bị thương 949 người, giảm 422 vụ (22,11%), giảm 18 người chết (2,02%), giảm 390 người bị thương (29,13%) so với tháng cùng kỳ năm 2024.

Riêng tuyến đường bộ xảy ra 1.474 vụ, làm chết 863 người, bị thương 947 người, giảm 417 vụ (22,05%), giảm 20 người chết (2,27%), giảm 389 người bị thương (29,12%).

Trên đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 2 người, giảm 3 vụ (25%), tăng 1 người chết (14,29%), giảm 1 người bị thương (33,33%).

Trên đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương, giảm 1 vụ (20%), tăng 1 người chết (33,33%), số người bị thương không thay đổi.

Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn, giảm 1 vụ (100%), số người chết và bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6/2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 37 báo cáo an toàn bắt buộc và 4 báo cáo tự nguyện, xảy ra 8 sự cố mức D, tăng 3 sự cố so với cùng kỳ 2024. Nguyên nhân là do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay (3 sự cố) và yếu tố con người (4 sự cố do người lái tàu bay, 1 sự cố do nhân viên phục vụ mặt đất)./.

