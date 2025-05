Vấn nạn hàng giả: Nâng chế tài xử phạt, bịt “lỗ hổng” từ khâu quản lý

Ngày 24/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Long An phát hiện, thu giữ gần 25 tấn sữa bột nghi hàng giả.