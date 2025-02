Vì sao tuyến tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa chậm sửa chữa hư hỏng?

Bộ Giao thông Vận tải về phản hồi về việc sửa chữa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, tuyến tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa từ (Km322+100-Km330+200 trên Quốc lộ 1), theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa thực hiện.

Dự án đã dừng thu phí từ ngày 10/8/2017. Kể từ khi dừng thu phí đến nay, nhà đầu tư BOT không thực hiện công tác duy tu, bảo trì đoạn tuyến dẫn đến mặt đường bị hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc xã hội.

Để đảm bảo an toàn giao thông, ngày 13/6/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã giao Khu Quản lý đường bộ 2 huy động nguồn nhân lực, vật lực, lựa chọn các hạng mục mất an toàn giao thông như sửa chữa mặt đường, bổ sung hệ thống an toàn giao thông, sửa chữa khe co giãn các cầu trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho đoạn tuyến tránh phía Đông.

Hiện nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp nhận tài sản từ Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa nhưng chưa hoàn thành thủ tục về sở hữu toàn dân. Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Đường bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công-tư do bộ quản lý và quyết định tổ chức sửa chữa đột xuất theo phân cấp, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tuyến tránh phía Đông theo quy định.

Về việc thắp sáng hệ thống điện cao áp trên tuyến tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa, Cục Đường bộ đã đề nghị địa phương tiếp nhận hạng mục đèn chiếu sáng và cây xanh trên tuyến tránh phía Đông để quản lý, sử dụng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất về chủ trương tiếp nhận hệ thống chiếu sáng và cây xanh tuyến tránh phía Đông và đề nghị trước khi bàn giao cho địa phương tiếp nhận, các hạng mục chiếu sáng và cây xanh nêu trên được sửa chữa theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, công năng hoạt động.

Hiện nay, hệ thống điện chiếu sáng bị hư hỏng, không vận hành, khai thác nhiều năm, Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thành các thủ tục về sở hữu toàn dân đối với dự án để triển khai sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, bàn giao cho địa phương quản lý, vận hành, khai thác theo quy định.

Để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng BOT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thường trực Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa.

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam hoàn thiện đề án giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án BOT giao thông để hoàn chỉnh đề án, trình Chính phủ trong tháng Hai này và báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội trong kỳ họp tới đây./.

