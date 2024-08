Việt Nam-Ấn Độ củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với phương châm “Năm hơn”

​Thủ tướng Phạm Minh Chính​ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, sáng 1/8, sau lễ đón trọng thể được cử hành tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm thành công hiệu quả.

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi thân tình của Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ tướng Narendra Modi, lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ, chân thành cảm ơn lãnh đạo Ấn Độ đã gửi lời chia buồn và cử Cố vấn An ninh Quốc gia sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo mẫu mực, xuất sắc, suốt đời vì nước, vì dân của Việt Nam.

Thủ tướng Narendra Modi thay mặt cá nhân và 1,4 tỷ nhân dân Ấn Độ gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn của đất nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn thân thiết của nhân dân Ấn Độ. Ấn Độ luôn trân trọng những đóng góp quý báu của Tổng Bí thư đối với quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng, chân thành và tin cậy về các nội dung hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Ấn Độ được bắt nguồn từ lịch sử, được các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp, hai nước cần tiếp tục trân trọng và gìn giữ tình hữu nghị truyền thống bền chặt, tài sản quý giá giữa Việt Nam và Ấn Độ.

​Thủ tướng Phạm Minh Chính​ và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai Thủ tướng hài lòng nhận thấy kể từ khi xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016 trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi đến Việt Nam đến nay, quan hệ hai nước đã có những bước tiến vượt bậc, với tin cậy chính trị cao, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại và đầu tư, văn hóa-giáo dục và giao lưu nhân dân đều đạt thành tựu đáng khích lệ.

Kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp 3 lần từ hơn 5 tỷ USD trong năm 2016 lên 15 tỷ USD năm 2023.

Năm 2019, các hãng hàng không của hai nước đã mở tuyến bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo cú hích lớn trong việc đưa lượng khách du lịch Ấn Độ sang Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, gấp 2,5 lần (từ 170.000 lượt năm 2019 lên 400.000 lượt năm 2023) với 56 chuyến bay/tuần giữa các thành phố lớn của hai nước.

Trên cơ sở nền tảng vững chắc của 52 năm phát triển quan hệ song phương, trong bối cảnh thế và lực mới của hai nước cũng như đứng trước những biến chuyển nhanh chóng của tình hình khu vực và thế giới, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những năm tiếp theo, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhất trí củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới tiềm năng với phương châm “Năm hơn,” bao gồm: tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng và an ninh sâu sắc hơn; hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư thực chất và hiệu quả hơn; hợp tác khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo rộng mở hơn; giao lưu văn hóa, nhân dân kết nối mật thiết hơn.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp, các kênh thường xuyên, nhất trí định kỳ hằng năm Thủ tướng hai nước gặp gỡ thông qua chuyến thăm hoặc tiếp xúc tại các hội nghị đa phương; tăng cường hơn nữa vai trò của Ủy ban Hỗn hợp do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì trong việc rà soát, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác, đôn đốc triển khai hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2028.

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc hai nước đang triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 (ký năm 2022), nhất trí mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh, đẩy mạnh hợp tác về an ninh hàng hải, hợp tác tin cậy về an ninh mạng, trao đổi thông tin tình báo và chống khủng bố.

Ấn Độ nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực cho các lực lượng quốc phòng và an ninh của Việt Nam.

Hai Thủ tướng bày tỏ nhất trí triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều tăng gấp đôi so với mức hiện nay vào năm 2030.

Hai bên nhất trí và giao cơ quan hữu quan hai bên thông qua cơ chế hiện có, thường xuyên trao đổi nhằm dỡ bỏ các rào cản thương mại cũng như đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến thương mại khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Ấn Độ xem xét tích cực đề xuất của các doanh nghiệp Việt Nam về cấp mới/gia hạn giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) cho các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, đề nghị sớm ký Hiệp định về Thương mại điện tử, Hiệp định Thương mại song phương để khai thác tối đa thị trường bán lẻ phù hợp với xu thế mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khuyến khích các tập đoàn lớn, tỷ phú công nghệ của Ấn Độ sang Việt Nam đầu tư, tạo ra những dự án lớn mang tính biểu tượng của hợp tác kinh tế hai nước, đón luồng dịch chuyển chuỗi cung ứng và giúp hai nước tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính​ và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo đề nghị mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hợp tác về đổi mới sáng tạo, công nghệ khai thác và chế biến đất hiếm, hợp tác phát triển ngành công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin ở mỗi nước, sớm tiến tới thành lập Diễn đàn Đối tác Số và ký Hiệp định Đối tác số.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, làm sâu sắc các mối giao lưu nhân dân trên cơ sở phát huy những giá trị tương đồng về văn hóa văn minh, lịch sử và tâm linh, trong đó có đạo Phật, yoga.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đề cao các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Narendra Modi và Chính phủ Ấn Độ đã dành sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị và mời Thủ tướng Narendra Modi thăm lại Việt Nam trong thời gian tới./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính​ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi Chiều 1/8/2024, tại Phủ Thủ tướng Ấn Độ ở Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.