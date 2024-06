Việt Nam-Campuchia phối hợp bắt giữ đối tượng trốn truy nã ở khu vực biên giới

Đối tượng Nguyễn Ánh Dương bị các lực lượng chức năng Việt Nam-Campuchia phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Nguyễn Ánh Dương (sinh năm 1988, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) là đối tượng trốn truy nã về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy," theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 15/4/2022, Nguyễn Ánh Dương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, khởi tố về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" nhưng Dương bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua công tác trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, xác định đối tượng Dương đang lẩn trốn tại Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/6/2024, tại Cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng chức năng của Campuchia đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ánh Dương khi đang lẩn trốn.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ánh Dương để tiếp tục điều tra và tiến hành thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tây Ninh: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn sang Campuchia Tối 13/5 tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng Tây Ninh bắt giữ Nguyễn Văn Thọ - đối tượng bỏ trốn sang Campuchia sau khi bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm hồi đầu năm ngoái.