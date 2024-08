Việt Nam-Campuchia triển khai sâu rộng, thực chất hợp tác quốc phòng

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước trao đổi tặng phẩm lưu niệm. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Trong hai ngày 7-8/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia, tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7, qua đó tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 8/8, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Vui mừng đón Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đến Campuchia tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7, Đại tướng Tea Seiha trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, trong đó, hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng, sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong tương lai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Seiha (phải) tiếp Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Gửi lời chúc sức khỏe của Bộ trưởng Phan Văn Giang tới Đại tướng Tea Seiha, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; ủng hộ một Campuchia độc lập, hòa bình, phát triển và ngày đóng vai trò to lớn hơn trên trường quốc tế và khu vực.

Thông báo Phiên Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 7 giữa hai nước đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả một số trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, đầu tư, làm ăn tại Campuchia, qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại Campuchia; cũng như tiếp tục hỗ trợ, phối hợp đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Việt Nam mong muốn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia ủng hộ các sự kiện do Việt Nam tổ chức, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 vào tháng 12/2024.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời và mong muốn Đại tướng Tea Seiha, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia cùng các doanh nghiệp có uy tín tham dự Triển lãm.

 Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thứ trưởng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu đến chào xã giao Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ Campuchia trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt là trong những năm gần đây, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, trong đó giúp đỡ Campuchia đào tạo nguồn cán bộ, sĩ quan quân đội rất hiệu quả.

Bày tỏ hy vọng thời gian tới, quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung và hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng tiếp tục được vun đắp và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, Đại tướng Tea Seiha khẳng định cá nhân ông sẽ tiếp tục ủng hộ những hoạt động của Việt Nam tại Campuchia, cũng như những hoạt động do Việt Nam tổ chức.

Đại tướng Tea Seiha mong muốn thời gian tới Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Campuchia có hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Trước đó, chiều 7/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia, đã diễn ra Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7.

Quang cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chay Saing Yun, Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì đối thoại.

Tại đối thoại, Đại tướng Chay Saing Yun gửi lời chia buồn sâu sắc tới Việt Nam trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn này để tiếp tục sự nghiệp phát triển đất nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia, chính phủ, nhân dân và quân đội hoàng gia Campuchia đã chia sẻ sự mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ xúc động trước tình cảm của nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam nói chung và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước có quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Campuchia.

Đại tướng Chay Saing Yun nhấn mạnh đối thoại lần này là minh chứng vô cùng quan trọng, phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa quân đội hai nước và phù hợp với tình hình trong khu vực và thế giới, đồng thời tiếp tục thúc đẩy, góp phần quan trọng hơn nữa trong việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, thống nhất nhận định môi trường chính trị, an ninh thế giới và một số khu vực đã và đang trải qua những biến động hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Hai bên khẳng định các cơ chế do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định khu vực.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến (bên trái) và Đại tướng Chay Saing Yun, Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia trao đổi Biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Về vấn đề trên biển, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS-1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên nhấn mạnh kể từ phiên đối thoại lần thứ 6 diễn ra vào tháng 4/2023, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia đã được hai nước triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả, trong đó có nhiều hoạt động tạo được sự lan toả cao về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước.

Nổi bật là các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; đào tạo nguồn nhân lực; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, nhất là cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng; trao đổi thông tin, tình hình; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ và duy trì sự ổn định của đường biên giới, mốc giới; giao lưu, tuyên truyền về quan hệ hai nước, hai quân đội; hợp tác đa phương; phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh...

Thời gian tới, trên cơ sở triển khai nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả một số trọng tâm hợp tác như hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trọng tâm là đoàn cấp cao; hợp tác bảo vệ biên giới, hải quân, cảnh sát biển với các cơ chế, hoạt động thiết thực, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; phát huy hiệu quả cơ chế giao lưu, hợp tác; giao lưu sỹ quan trẻ; phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ quân nhân mỗi nước, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là cơ chế do ASEAN dẫn dắt; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia...

Kết thúc Đối thoại, hai trưởng đoàn đã ký biên bản đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Campuchia, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, công trình kiến trúc nổi tiếng, biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, là minh chứng lịch sử ghi nhận sự hy sinh vô cùng to lớn của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, cũng như công cuộc hồi sinh và xây dựng đất nước Campuchia phồn vinh như ngày hôm nay.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp ảnh cùng lãnh đạo, nhân viên Công ty Viettel Cambodia (Metfone). (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã đến thăm, làm việc tại công ty Viettel Cambodia (Metfone), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo công ty Metfone, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đã biểu dương những đóng góp của Metfone trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Sau hơn 18 năm đầu tư và hơn 15 năm ra mắt thương hiệu tại địa bàn, Metfone đã trở thành công ty viễn thông hàng đầu và là hạt nhân tiên phong về hạ tầng số, chuyển đổi số ở đất nước Chùa Tháp.

Metfone hiện có hơn 5.300 điểm phát sóng, 34.000km cáp quang, mang sóng di động phủ sóng đến hơn 98% dân số, kết nối Internet tốc độ cao đến 100% huyện thị, góp phần đưa Campuchia thành quốc gia có vùng phủ sóng 4G rộng khắp hàng đầu khu vực./.

