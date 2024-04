Việt Nam dẫn đầu châu Á-Thái Bình Dương về mức độ hài lòng tại nơi làm việc

19/12/2023 10:13

SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 18 tháng 12 năm 2023 – Tổ chức The Best Places to Work (tạm dịch: ‘Nơi làm việc Tốt nhất’) vừa công bố danh sách 20 Nơi làm việc Tốt nhất ở châu Á – Thái Bình Dương năm 2023. Alcon, một công ty thiết bị y tế hàng đầu […]