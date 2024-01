Việt Nam đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN-Nhật Bản

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị chụp ảnh chung. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Sáng 30/1, Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản lần thứ 13 đã diễn ra tại Tokyo dưới sự chủ trì của ông Serizawa Kiyoshi, Thứ trưởng Phụ trách Đối ngoại của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi về tình hình quốc phòng-an ninh thế giới, khu vực và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN-Nhật Bản.

Trưởng đoàn Nhật Bản trình bày Sáng kiến cấp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản về Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (viết tắt là JASMINE), được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tại Cuộc gặp Không Chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Các nước ASEAN-Nhật Bản vào tháng 11/2023.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Đoàn kết, hợp tác vì hòa bình và an ninh khu vực,” khẳng định đây là hội nghị rất cần thiết, có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với ASEAN-Nhật Bản để cùng nhau đánh giá tình hình và đề xuất những hướng đi mới trong hợp tác quốc phòng; cùng nhau tăng cường đoàn kết, chia sẻ và hợp tác thực chất để vượt qua thách thức, tìm kiếm thêm những cơ hội, đóng góp có trách nhiệm cho an ninh, hòa bình và phồn thịnh của khu vực.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng chặng đường hợp tác suốt 50 năm qua khẳng định ASEAN và Nhật Bản đã trở thành những đối tác không thể thiếu của nhau, hỗ trợ tích cực và mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả hai bên, nhất là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố, gia tăng lòng tin chiến lược.

Quang cảnh Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản lần thứ 13. (Ảnh: Phạm Tuân/Nhật Bản)

Nền tảng đa phương và song phương đã và đang mở ra rất nhiều cơ hội để nâng quan hệ quốc phòng giữa ASEAN-Nhật Bản lên một tầm cao mới; tạo thêm dư địa tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao sáng kiến của Nhật Bản được đưa ra tại Cuộc gặp Không Chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Các nước ASEAN-Nhật Bản vào tháng 11/2023 vừa qua; ủng hộ việc triển khai “Tầm nhìn Vientiane 2.0” về Tăng cường Quan hệ Hợp tác Quốc phòng với ASEAN cũng như các sáng kiến khác vì mục đích hòa bình và an ninh của khu vực.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết tháng 9/2023, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản đã đồng chủ trì tổ chức rất thành công Chương trình Đánh giá Năng lực Lực lượng Chuẩn bị Tham gia Hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc (CEPPP) trong khuôn khổ Nhóm Chuyên gia của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) về gìn giữ hòa bình chu kỳ 4 tại Việt Nam.

Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trưởng đoàn Việt Nam cũng đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN-Nhật Bản trong thời gian tới, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, bao gồm: tiếp tục tăng cường tiếp xúc, đối thoại qua các kênh để trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và xây dựng lòng tin chiến lược; triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các trụ cột hợp tác mà hai bên đã thống nhất tháng 11/2023 và trên cơ sở “Tầm nhìn Vientiane 2.0.”

Về an ninh biển, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn ASEAN và Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế khu vực và quốc tế nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; Nhật Bản tăng cường ủng hộ các cơ chế và sáng kiến của ASEAN, thúc đẩy hợp tác đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh và ASEAN có nhu cầu cũng như đối phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và ASEAN, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực tham gia có hiệu quả vào khuôn khổ hợp tác quốc phòng, quân sự giữa ASEAN và các đối tác, trong đó có Nhật Bản, với mục tiêu và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, thịnh vượng, hợp tác phát triển chung của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của ASEAN và Nhật Bản đến thăm, tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào cuối năm 2024.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Nhật Bản Oniki Makoto. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Phụ trách Đối ngoại của Bộ Quốc phòng Nhật Bản Serizawa Kiyoshi và Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Nhật Bản Oniki Makoto.

Tại các cuộc gặp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá trong năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quan trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng theo định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định, các nội dung hợp tác mà lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên đã thống nhất.

Về phần mình, phía Nhật Bản bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước ngày càng phát triển, tương xứng với quan hệ hai nước.

Trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã có các cuộc gặp song phương với Trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng các nước Lào, Campuchia và Philippines nhân dịp tham dự hội nghị./.

