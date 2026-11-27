Việt Nam bước vào năm 2027 với một trong những triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực ASEAN. Sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ ở lĩnh vực sản xuất mà còn mở rộng sang thị trường cổ phiếu niêm yết.

Đây là đánh giá của nhà kinh tế trưởng Shan Saeed tập đoàn công nghệ bất động sản IQI Juwai tại Malaysia trong trao đổi với phóng viên TTXVN.

Các chỉ số kinh tế của Việt Nam cho thấy trong 9 tháng năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025 - trong đó tăng trưởng trong quý 3 đạt 9,95%; ngành sản xuất tăng 11,36%, trong khi lĩnh vực dịch vụ tăng 8,69%. Tính đến hết tháng 10/2026, doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực tế tăng 7,7% tính, tạo ra “bệ đỡ” nội địa cho Việt Nam trong bối cảnh các đơn hàng xuất khẩu có dấu hiệu chững lại.

Dự báo năm 2027, trong nhóm 5 nền kinh tế xuất sắc trong ASEAN (“ASEAN’s Fabulous Five”), tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam sẽ đạt từ 8,2% đến 9,5% - cao hơn mức dự báo 7,6% của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Mức dự báo cao hơn này dựa trên giả định rằng các dự án cơ sở hạ tầng công sẽ được triển khai nhanh chóng hơn, cùng với sự đóng góp mạnh mẽ hơn từ năng lực sản xuất mới.

Để đạt được con số 9,5%, sức mua của các hộ gia đình cũng cần duy trì ổn định. Đến hết tháng 10/2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đã đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam có khả năng hấp thụ nguồn vốn này một cách nhanh chóng nhờ các cụm sản xuất đã được thiết lập sẵn, giúp các doanh nghiệp toàn cầu dễ dàng tiếp cận mạng lưới nhà cung cấp, lực lượng lao động lành nghề và hệ thống logistics phục vụ xuất khẩu.

Ba lĩnh vực nổi bật trong năm 2027 sẽ bao gồm: Thứ nhất, ngành sản xuất điện tử dự kiến sẽ hưởng lợi từ mạng lưới nhà cung cấp ngày càng sâu rộng; điển hình là dự án nhà máy kiểm thử chất bán dẫn trị giá 1,5 tỷ USD của Samsung - dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 11/2027 - cho thấy bước tiến của Việt Nam vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn.

Thứ hai, các khu công nghiệp, lĩnh vực logistics và cơ sở hạ tầng năng lượng cũng sẽ được hưởng lợi khi các nhà sản xuất tìm kiếm quỹ đất đã hoàn thiện hạ tầng, nguồn cung điện ổn định và các kết nối vận chuyển nhanh chóng hơn.

Thứ ba, ngành bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và du lịch cũng được kỳ vọng sẽ phát triển nhờ sức chi tiêu bền bỉ của các hộ gia đình cùng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ du lịch và tiêu dùng.

Sức hấp dẫn của Việt Nam hiện không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sản xuất mà còn mở rộng sang thị trường cổ phiếu niêm yết. Việc đưa các cổ phiếu Việt Nam vào bộ chỉ số FTSE theo 4 giai đoạn (bắt đầu từ ngày 21/9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027) giúp cổ phiếu Việt Nam tiếp cận được nhiều quỹ đầu tư toàn cầu hơn.

Thách thức đặt ra cho Việt Nam trong năm 2027 là tốc độ triển khai này có chuyển hóa thành năng suất cao hơn, chuỗi cung ứng nội địa sâu rộng hơn và sự tăng trưởng bền vững về thu nhập thực tế hay không./.

Chuyên gia Indonesia: Việt Nam là hình mẫu trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Chuyên gia Indonesia nhận định Việt Nam đã tạo được động lực để các địa phương chủ động cải thiện môi trường kinh doanh, tìm kiếm nhà đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.