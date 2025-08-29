Việt Nam trở thành hình mẫu về một quốc gia phát triển tự lực, tự cường

Trên cơ sở phát huy tinh thần dân tộc, nền tảng phát triển tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo... Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển to lớn, trở thành quốc gia hình mẫu đối với các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như ở châu Á và cộng đồng quốc tế.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Campuchia nhân 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Tiến sỹ Eng Kok Thay - Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhà phân tích chính trị và lịch sử, chuyên gia nghiên cứu về vấn nạn diệt chủng ở Campuchia, đã dành nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ về những thành tựu trong công cuộc phát triển ở quốc gia láng giềng, cũng như đức tính cần cù và tinh thần tự chủ, tự cường của nhân dân Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, Tiến sỹ Eng Kok Thay đánh giá từ đó đến nay, Việt Nam đã trải qua nhiều chuyển đổi xã hội và quan hệ sản xuất, cũng như các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong đó có sự tham gia của Campuchia. Đó là hành trình chung của hai quốc gia láng giềng cùng nằm dưới sự thống trị của thực dân Pháp trong quá khứ, có cùng hành trình chính trị và xã hội, cũng như tham gia công cuộc xây dựng và phát triển hòa bình ở mỗi quốc gia.

Việt Nam đã thống nhất hai miền đất nước, giành được hòa bình lâu dài và phát triển mạnh mẽ, trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những thay đổi về chính sách kinh tế, quản lý quốc gia và quản trị chính phủ, đặc biệt là chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo quan chức Campuchia, việc mạnh dạn thay đổi quan điểm phát triển kinh tế, cùng những điều chỉnh về chính sách dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển quan trọng như giảm nghèo, nâng cao tuổi thọ và mức sống của người dân.

Cùng với thành công trong việc trao quyền cho phụ nữ, chỉ số hộ nghèo ở Việt Nam đã xuống rất thấp và sẽ tiếp tục được giảm xuống hơn nữa theo như mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Tiến sỹ Eng Kok Thay nói: “Với tỷ lệ hộ nghèo ở mức rất thấp, người dân Việt Nam hôm nay đã có cuộc sống hạnh phúc, có mọi quyền tự do và tự quyết tương lai của mình."

Ông cũng bày tỏ ngưỡng mộ sự sáng tạo và tinh thần nỗ lực bền bỉ trong lao động của người dân Việt Nam, nhất là trong việc đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước và hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc sớm hơn so với các quốc gia khác trong ASEAN cũng như thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tiếp tục hành trình hoàn thành các chỉ số trong Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) mà Liên hợp quốc thông qua năm 2015 nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Kỳ vọng vào tương lai của Việt Nam, Tiến sỹ Eng Kok Thay tin rằng Việt Nam sẽ sớm hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các mục tiêu phát triển của mình, dựa trên những gì đã làm được trong hành trình 8 thập kỷ qua cũng như phẩm chất cần cù, tháo vát, thông minh, luôn đề cao lao động và không ngừng nỗ lực vươn lên của người dân Việt Nam.

“Điều này nhận được sự ngưỡng mộ không chỉ từ cá nhân tôi mà từ nhân dân ở nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả châu Âu” - Tiến sỹ Eng Kok Thay khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quan chức cấp cao Campuchia cũng chúc mừng Việt Nam về những thành tựu trong việc chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi của đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như không gian cho các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng.

Những thành tựu này phản ánh nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong phát triển đất nước theo hướng vững mạnh, nhanh chóng, toàn diện và bao trùm, đồng thời đề cao sự hòa hợp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ góc quan sát khá toàn diện của mình, Tiến sỹ Eng Kok Thay nhận định trong 80 năm qua, Việt Nam đã thể hiện rõ nét tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường trong phát triển đất nước; đồng thời tham gia tích cực vào các vấn đề quốc tế trên tinh thần độc lập, hòa bình, đa phương và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau.

Theo nhà phân tích chính trị và lịch sử người Campuchia, việc tham gia hợp tác an ninh trong khuôn khổ ASEAN và các sứ mệnh gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Việt Nam chung tay duy trì ổn định khu vực và thế giới, dựa trên chính những bài học kinh nghiệm của Việt Nam, một quốc gia từng trải qua thời gian dài chiến tranh và luôn sẵn sàng đóng góp, hỗ trợ cho người dân các nước khác đang phải hứng chịu nỗi thống khổ do chiến tranh và nhiều vấn đề khác.

Trên cơ sở phát huy tinh thần dân tộc đó, cộng với nền tảng phát triển tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo, kiên định độc lập và chủ quyền, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển to lớn và cùng với cộng đồng quốc tế duy trì hòa bình, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và các vấn đề khác theo điều kiện và khả năng của mình.

Tiến sỹ Eng Kok Thay khẳng định Việt Nam hôm nay đã trở thành một quốc gia hình mẫu đối với các quốc gia trong khu vực ASEAN, cũng như châu Á và cộng đồng quốc tế./.

Việt Nam trở thành một trong những nước tăng trưởng năng động nhất khu vực Khu vực tư nhân năng động, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ và quan hệ đối tác toàn cầu ngày càng mở rộng đã đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế thu nhập trung bình năng động trong khu vực.