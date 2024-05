Vĩnh biệt tác giả các bản nhạc phim bất hủ của Disney

Ông Richard Sherman qua đời ở Beverly Hills vì căn bệnh liên quan đến tuổi tác. (Nguồn: GettyImages)

Công ty điện ảnh và giải trí Disney thông báo Richard Sherman, tác giả các bài hát trong các bộ phim kinh điển của hãng như "Mary Poppins" và "The Jungle Book" đã qua đời vào ngày 25/5 ở tuổi 95.



Theo Disney, ông Richard Sherman qua đời ở Beverly Hills vì căn bệnh liên quan đến tuổi tác. Disney đánh giá ông Richard Sherman là “thành viên chủ chốt” trong “nhóm sáng tạo tài năng" của hãng.



Tác giả Sherman và anh trai Robert, người đã qua đời năm 2012, làm nhân viên soạn nhạc cho Disney từ năm 1960 đến năm 1973. Trong giai đoạn này, họ đã viết hơn 200 bài hát cho 27 bộ phim và hơn 20 tác phẩm truyền hình.

"Chim Chim Cher-ee", một bản hit từ bộ phim "Mary Poppins" năm 1964, đã mang về cho hai anh em giải thưởng Oscar cho bài hát hay nhất. Robert Sherman viết lời bài hát trong khi Richard, sáng tác nhạc, nối nghiệp người cha là nhà soạn nhạc nổi tiếng Al Sherman.



Hai anh em cũng chịu trách nhiệm tạo ra các bản hit như "It's a Small World" và "I Wan'na Be Like You" cho phim "The Jungle Book" và soạn nhạc cho các tác phẩm không phải của Disney như "Chitty Chitty Bang Bang" năm 1968.

Họ tiếp tục hợp tác với Disney trong suốt nhiều năm, khi Richard Sherman viết lời mới cho phiên bản chuyển thể người đóng của "The Jungle Book" vào năm 2016 và sáng tác bài hát cho "Christopher Robin" vào năm 2018.



Giám đốc điều hành Disney Bob Iger đã bày tỏ biết ơn với những tác phẩm tuyệt vời mà tác giả Richard Sherman để lại cho thế giới. Nam diễn viên Tom Hanks từng ca ngợi Richard Sherman là nguồn sáng tạo vô tận của những câu chuyện và giai thoại./.

