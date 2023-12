Vòng 4 V-League 2023/24: Hải Phòng tiếp đón Đương kim vô địch Công an Hà Nội

Tâm điểm của vòng đấu là màn tiếp đón Công an Hà Nội của đội chủ nhà Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định sẽ nỗ lực giữ vững ngôi đầu khi phải làm khách đến sân của Hà Tĩnh.

Câu lạc bộ Hải Phòng (áo đỏ) sẽ tiếp đón Đương kim vô địch Công an Hà Nội tại Vòng 4 V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau một tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung Đội tuyển Quốc gia, Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24 sẽ sôi động trở lại với những trận đấu ở vòng 4 diễn ra trong ba ngày từ 2/12 đến 4/12.

Tâm điểm của vòng đấu là màn tiếp đón Đương kim vô địch Công an Hà Nội của đội chủ nhà Hải Phòng trên Sân vận động Lạch Tray vào lúc 18 giờ ngày 4/12.

Đoàn quân của Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đang duy trì phong độ cao với chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, thầy trò Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ nỗ lực hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để "phá hỏng" màn ra mắt V-League của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đây cũng là một trong hai trận đấu tại vòng 4 được áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR, bên cạnh cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Quy Nhơn Bình Định trên Sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 ngày 3/12.

Lịch thi đấu Vòng 4 V-League 2023/24. (Ảnh: VPF)

Sau khi đã hết mục tiêu tại đấu trường AFC Champions League, thầy trò Huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ tập trung tối đa cho mặt trận V-League, bắt đầu từ màn tiếp đón Quy Nhơn Bình Định. Thế nhưng, đây là trận đấu mà Đội bóng Thủ đô phải chịu tổn thất về mặt lực lượng, khi hậu vệ Vũ Tiến Long (nhận 2 thẻ vàng trong trận đá bù vòng 1 với Becamex Bình Dương) và tiền đạo ngoại binh Pereira Junior Denilson (nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Brazil) bị treo giò ở vòng đấu này.

Ngoài bộ đôi của Hà Nội FC, danh sách cầu thủ không được thi đấu tại vòng 4 V-League 2023/24 còn có hậu vệ Lê Văn Thành (Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An) do nhận án kỷ luật phạt nguội của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các hậu vệ là Lâm Anh Quang (Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đoàn Ngọc Hà (Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa) và Phạm Mạnh Hùng (Câu lạc bộ Hải Phòng) do đều nhận thẻ đỏ ở các trận đấu trước.

Vòng 3 V-League 2023/24: Nam Định thăng hoa, Hà Nội FC đội sổ Vòng 3 V-League 2023/24 khép lại với nỗi buồn cho Hà Nội FC khi Đội bóng Thủ đô để thua trận thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Nam Định xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối sau ba vòng.

Bên cạnh Công an Hà Nội, cả ba đội bóng còn lại trong Top 4 đều có những chuyến làm khách ở Vòng 4 V-League 2023/24. Cụ thể, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định sẽ hành quân đến sân nhà của Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Đông Á Thanh Hóa làm khách trên Sân vận động 19/8 của Câu lạc bộ Khánh Hòa; trong khi Becamex Bình Dương đến Phố Núi đối đầu với đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Vòng 4 cũng đánh dấu màn "hồi sinh" của thương hiệu Thể Công tại sân chơi V-League khi Đội bóng áo lính đến làm khách của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, hai đội bóng có khởi đầu tương đối chậm ở mùa giải mới là Sông Lam Nghệ An và tân binh Quảng Nam (mới có lần lượt 2 và 1 điểm sau 3 vòng) sẽ có màn đối đầu trên sân Vinh vào 17 giờ ngày 2/12./.

Bảng xếp hạng sau Vòng 3 V-League 2023/24. (Ảnh: VPF)