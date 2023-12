Vụ cháy chung cư Carina: Tuyên phạt cựu giám đốc chủ đầu tư 6 năm 6 tháng tù

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (chủ đầu tư chung cư Carina) 6 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng 6 năm 6 tháng tù. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 22/12, sau 1 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 2 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" trong vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (46 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng-Thương mại-Dịch vụ-Sản xuất Hùng Thanh, gọi tắt Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, nguyên Trưởng ban Quản lý chung cư Carina) 8 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy."

Theo nội dung vụ án, chung cư Carina do Công ty Hùng Thanh làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý, vận hành. Từ ngày 15/12/2016, Công ty Hùng Thanh ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn (gọi tắt Công ty Sejco) quản lý, vận hành chung cư. Tối 23/3/2018, chung cư Carina xảy ra cháy khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương và tài sản bị thiệt hại 104 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân vụ cháy xuất phát do chập điện từ xe máy ở tầng hầm. Lúc xuất hiện đám cháy nhỏ, đến khi bùng phát dữ dội ngang ống thông gió trên trần tầng hầm là 8 phút.

Khi cháy, bảo vệ không phát hiện, không chữa cháy kịp thời, phương tiện chữa cháy không đảm bảo, đặc biệt không có hệ thống báo cháy tự động, máy bơm chữa cháy tự động không hoạt động... dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử nhận định, trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư là Công ty Hùng Thanh do Nguyễn Văn Tùng làm Giám đốc và đơn vị do chủ đầu tư thuê để quản lý vận hành trực tiếp là Ban Quản lý chung cư do Nguyễn Quốc Tuấn làm Trưởng ban. Bị cáo Tuấn biết rõ hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chung cư bị tê liệt, chưa được sửa chữa, thay thế nhưng không báo cáo, kiến nghị.

Bị cáo Tùng là chủ đầu tư biết rõ hệ thống không đảm bảo nhưng không khắc phục, trang bị. Các sai phạm trên vẫn kéo dài đến khi vụ cháy chung cư Carina xảy ra, hệ thống không hoạt động dẫn đến không kịp thời xử lý và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Vì vậy, cáo trạng truy tố 2 bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai. Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như Chủ đầu tư đền bù thiệt hại, bị cáo Tuấn tham gia cứu người khi xảy ra cháy... để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, đối với những trường hợp còn tranh chấp về bồi thường với Chủ đầu tư là Công ty Hùng Thanh, Hội đồng xét xử tuyên giành quyền khởi kiện dân sự cho các bên nếu có yêu cầu./.

