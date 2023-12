Vụ “chuyến bay giải cứu”: Sắp đưa ra xét xử phúc thẩm tại Hà Nội

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Hồng Quang, nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không và Vũ Hoàng Dũng về tội "đưa hối lộ."