Vụ ngư dân bị bạn thuyền hành hạ: Chấp nhận tăng mức bồi thường cho bị hại

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Liên quan đến vụ ngư dân bị bạn thuyền hành hạ dã man trên biển, sau 1 ngày mở phiên tòa xét xử phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo của nạn nhân Trương Văn Trung (48 tuổi, thường trú xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang), Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại và sửa một phần bản án sơ thẩm.

Cụ thể, Hội đồng xét xử cho rằng bị hại chỉ kháng cáo tăng mức bồi thường dân sự của vụ án.

Các bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị về tội danh hình phạt.

Bản án sơ thẩm đã có hiệu lực về phần trách nhiệm hình sự nên cấp phúc thẩm không xem xét mức hình phạt hình sự của các bị cáo.

Vụ ngư dân bị hành hạ: Bắt đối tượng chiếm dụng tiền bồi thường Bị can Dương Văn Bình khai nhận có lấy số tiền chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Trung (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Sau nghị án, Hội đồng Xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy phiên sơ thẩm áp dụng luật chưa đúng một phần bồi thường thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bị hại.

Do đó, Hội đồng Xét xử tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, sửa một phần bản án sơ thẩm về phần án phí, trách nhiệm dân sự.

Cụ thể, Hội đồng Xét xử phúc thẩm tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại Trương Văn Trung hơn 158 triệu đồng. Án phí sơ thẩm gần 30 triệu đồng, bị hại được miễn hoàn toàn.

Như đã thông tin, vào đầu tháng 9/2023, Tòa án Nhân dân huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án.

Vào cuối tháng 5/2022, ông Lê Văn Bình (40 tuổi, thường trú huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và ông Trương Văn Trung đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá mang số hiệu BT 97993-TS do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; tạm trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm chủ.

Sau đó, bà Hà đã cùng với ông Bình, ông Trung tự thỏa thuận đền bù, đồng thời không yêu cầu ngành chức năng xử lý và rời khỏi địa phương, không liên lạc được.

Trước sự việc trên, Công an thị trấn Sông Đốc nhiều lần yêu cầu bà Hà đưa tàu cá mang số hiệu BT 97993-TS vào bờ để xác minh nhưng bà này không chấp hành; từ đó, cơ quan công an chưa làm việc được với những người liên quan.

Đến ngày 15/11/2022, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông bị đánh trên tàu cá. Qua xác minh, xác định người bị đánh là Trương Văn Trung.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Trần Văn Thời tiếp nhận, thụ lý vụ việc, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác vào ngày 18/11.

Tại buổi họp báo thông tin về vụ việc vào ngày 22/11/2022, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho biết kết quả giám định thương tật của ông Trương Văn Trung là 48%.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Toàn 6 năm 6 tháng tù giam.

Ba bị cáo gồm: Đoàn Văn Tạc, Nguyễn Văn Tị và Nguyễn Văn Của cùng bị tuyên phạt mức 5 năm 9 tháng tù giam. Bị cáo Sử Chí Tâm bị Tòa tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam.

Đồng thời, Hội đồng Xét xử buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 90 triệu đồng./.