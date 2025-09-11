Vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm ở Lào Cai: Khởi tố thêm một đối tượng

Ngày 11/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố thêm một bị can là đối tượng Vũ Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" trong vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng cấm.”

Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái (cũ) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị có liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Hiên (sinh năm 1993, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV), Bùi Văn Khánh (sinh năm 1992, chồng của Nguyễn Thị Thanh Hiên) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Vũ Thị Thu Huyền (sinh năm 1993, trú tại thôn Cao Minh 8, xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng), giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma, có địa chỉ trụ sở ở số 16, tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.

Xưởng sản xuất của công ty này tại cụm 12, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (nay là xã Liên Minh, thành phố Hà Nội) có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, để tiết kiệm chi phí sản xuất các sản phẩm Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan do Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma bào chế để bán cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV, đối tượng Vũ Thị Thu Huyền đã sử dụng dược phẩm không đủ thành phần các chất như thông tin ghi trên hộp bao bì sản phẩm.

Căn cứ nội dung vụ án, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và khám xét chỗ ở của Vũ Thị Thu Huyền tại thôn Cao Minh 8, xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

