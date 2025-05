Vụ tranh chấp ngư trường trên vùng biển Tây Nam: Đã có 3 đối tượng ra đầu thú

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đối tượng Ngô Chí Khang, sinh năm 2001 (cư trú ấp Mương Đào A, xã Vân Khánh, huyện An Minh) đã đến cơ quan đầu thú về hành vi “giết người, hủy hoại tài sản” do có liên quan đến vụ tranh chấp ngư trường xảy ra ngày 5/11/2023 tại vùng ven biển huyện An Minh.

Tại cơ quan Công an, Khang khai qua thông tin kêu gọi đầu thú từ nguồn tin Thông tấn xã Việt Nam, nhận thức được hành vi phạm tội, đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Kiên Giang xin đầu thú.

Tại đây, đối tượng khai nhận đã tham gia cùng nhiều bị can bị bắt trước đó và nhiều đối tượng có lai lịch bất hảo khác do Nguyễn Vũ Bằng cầm đầu, điều khiển vỏ máy rượt đuổi và đâm vào vỏ máy của anh N.N.Đ (sinh năm 1992, cư trú xã Vân Khánh Đông), khiến phương tiện bị chìm, rồi bỏ mặc anh Đ và ba người khác trên biển.

Liên quan đến nhóm đối tượng hoạt động tranh chấp ngư trường vùng ven biển do đối tượng Bằng cầm đầu, đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố nhiều đối tượng (trong đó có 3 đối tượng ra đầu thú).

Do vụ án có nhiều nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục thông báo và kêu gọi những ai liên quan đến các vụ án, vụ việc nêu trên, sớm ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) hoặc qua số điện thoại 0913.091.900 gặp Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Phó Trưởng phòng./.

Vụ tranh chấp ngư trường khai thác hải sản ở Kiên Giang: Bắt thêm 3 đối tượng Đối tượng Bằng điều khiển vỏ máy chở theo Luân, Tâm, Chí cùng nhiều đối tượng mang hung khí rượt đuổi và đụng vào vỏ máy của anh Đ làm vỏ máy của anh Đ. bị chìm, sau đó bỏ mặc anh Đ. và 3 người khác.