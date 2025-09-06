World Cup 2026: Mexico triển khai chiến dịch chống thiết bị bay không người lái

Truyền thông Mexico ngày 5/9 đưa tin, quân đội nước này đang lên kế hoạch triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm ngăn chặn và vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái (drone), qua đó bảo đảm an ninh cho cầu thủ và người hâm mộ tại World Cup 2026 - giải đấu thể thao Mexico đồng đăng cai cùng Mỹ và Canada.



Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn nguồn tờ Milenio, một đơn vị chuyên trách của quân đội sẽ được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ hoạt động drone trong suốt thời gian giải diễn ra, đồng thời có quyền vô hiệu hóa mọi thiết bị không đăng ký kế hoạch bay với Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang.



Đại tá Vicente Gamboa, thuộc Nhóm Ứng phó khẩn cấp của Quân đội Mexico, cho biết lực lượng này được trang bị hệ thống phát hiện, chặn tín hiệu và buộc drone hạ cánh tại khu vực an toàn. Chiến dịch nhằm ngăn ngừa mọi mối đe dọa từ thiết bị bay không phép đối với đám đông khán giả.

Các biện pháp kiểm soát sẽ được triển khai tại sân vận động, khu vực lân cận tập trung đông cổ động viên cũng như các điểm du lịch ở Thành phố Mexico, bang Guadalajara và Monterrey - ba địa phương sẽ đăng cai 13 trận đấu thuộc World Cup 2026.



Ngoài ra, quân đội Mexico dự kiến sử dụng ba hệ thống công nghệ cao để phát hiện và xử lý drone, trong đó lệnh cấm chủ yếu áp dụng đối với thiết bị loại nhỏ và vừa, vốn phổ biến trên thị trường và có thể gây nguy hiểm nếu bay trên độ cao 500m hoặc xâm nhập vùng cấm.



Trong bối cảnh bạo lực liên quan đến ma túy kéo dài gần hai thập kỷ, một số nhóm tội phạm tại Mexico đã sử dụng drone để tiến hành tấn công. Theo Tổ chức Quan sát Xung đột (ACLED) của Mỹ, từ năm 2020 đến giữa tháng 8/2025, Mexico đã ghi nhận 115 vụ tấn công bằng thiết bị này.



Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) ước tính quốc gia Mỹ Latinh sẽ thu về hơn 3 tỷ USD trong thời gian diễn ra giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Do đó, việc siết chặt các biện pháp an ninh được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm một kỳ World Cup 2026 an toàn và thành công./.

Mỹ, Canada và Mexico lần đầu nhóm họp cấp cao chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026 3 quốc gia Bắc Mỹ đồng tổ chức World Cup 2026 cam kết tăng cường phối hợp đối tác công-tư để giải quyết các lỗ hổng chính sách và công nghệ, đảm bảo thành công và an toàn cho sự kiện.