Xác minh thông tin người dân bị ép sử dụng dịch vụ giá cao tại công ty hỏa táng

Chiều 4/3, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, thành phố đã yêu cầu Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên và xã Mỹ Thuận báo cáo vụ việc người dân tố công ty hỏa táng không cho gia đình thân nhân người chết mang quách từ bên ngoài vào để đựng tro cốt sau khi thiêu mà bắt phải mua tại công ty với giá cao.

Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định yêu cầu, Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, xã Mỹ Thuận xác minh thông tin các clip đang phát tán trên mạng xã hội có đúng đã xảy ra tại cửa hàng trưng bày bán tiểu, quách của công ty; xem xét các nội dung clip phản ánh có phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đơn giá dịch vụ theo quy định; yêu cầu Công ty gửi báo cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố trước 11 giờ ngày 5/3.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip phản ánh Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên không cho gia đình thân nhân người chết mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào trong công ty để dựng tro cốt sau khi thiêu, mà công ty bắt ép gia đình các thân nhân phải mua quách hoặc hũ tro cốt của công ty đang bày bán tại các khu nhà trong khuôn viên với giá cao hơn giá thị trường.

Đặc biệt, các nhân viên tại đây cũng đưa ra gợi ý nếu người thân muốn lấy xương đẹp cho người quá cố thì phải chi thêm 3,5 triệu đồng tiền chi phí dịch vụ.

Trong clip, người dân cũng phản ánh, cách đây hơn một năm, giá thiêu là 3,5 triệu đồng và thân nhân có thể đưa quách hoặc hũ tro cốt vào với điều kiện nộp thêm 900.000 đồng nữa, nhưng hiện nay công ty đã không cho mang quách hoặc hũ tro cốt vào, người dân buộc phải mua ở đó với giá thấp nhất gần 10 triệu đồng.

Hơn nữa, theo hợp đồng dịch vụ thiêu ban đầu là 4,5 triệu đồng, nhưng khi đến nơi vào làm hợp đồng thì bên tư vấn viên chỉ tư vấn mức giá 8 triệu và 10 triệu để bắt ép người dân mua các gói giá cao.

Các clip được chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận tại tỉnh Nam Định.

Trước đây, Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên) do Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long quản lý, điều hành. Tuy nhiên, do để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật, nhiều lãnh đạo, nhân viên trong công ty đã bị truy tố, phạt tù vì các tội: Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; Cưỡng đoạt tài sản trong lĩnh vực dịch vụ hỏa táng tại Nam Định./.

