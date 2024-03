Xét xử 6 cán bộ, nhân viên Ngân hàng nhà nước thiếu trách nhiệm

Quang cảnh phiên xét xử. ( Báo Hưng Yên)

Trong các ngày 21, 22 và 25/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử 6 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên về các tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên năm 2015."

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã truy tố Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1984, trú tại thành phố Hưng Yên) theo khoản 3 và Trịnh Anh Thuân (sinh năm 1992, trú tại thành phố Hưng Yên) theo khoản 1, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước"; đồng thời truy tố Đặng Thị Hằng (sinh năm 1961), Vũ Viết Thu (sinh năm 1960), Vũ Thị Lộc (sinh năm 1963), cùng trú tại thành phố Hưng Yên và Nguyễn Văn Quê (sinh năm 1954, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 1 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Lệ 5 năm 6 tháng tù; Trịnh Anh Thuân 2 năm cải tạo không giam giữ; Đặng Thị Hằng 1 năm 9 tháng tù, cho hưởng án treo; Vũ Viết Thu 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo; Vũ Thị Lộc 1 năm 3 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Quê 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, ngày 13/11/2015, Nguyễn Thị Lệ là thủ quỹ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên được phân công tiếp nhận, bảo quản, đóng gói tiền do các ngân hàng thương mại cổ phần chuyển đến; Trịnh Anh Thuân là kiểm ngân, có trách nhiệm kiểm đếm, đóng bao tiền mặt theo sự phân công của Nguyễn Thị Lệ.

Cả hai cùng nhau tiến hành đóng bao, kẹp chì, niêm phong bao tiền loại mệnh giá 100.000 đồng nhưng không kiểm tra chính xác số bó trong bao nên chỉ đóng 18 bó tiền loại mệnh giá 100.000 đồng (thiếu 2 bó so với quy định); tiến hành kiểm kê quỹ nghiệp vụ phát hành nhưng không phát hiện 2 bó tiền đã mất. Hành vi này của Lệ và Thuân đã gây thiệt hại cho nhà nước 200 triệu đồng.

Từ năm 2012 đến năm 2015, Nguyễn Thị Lệ là thủ quỹ Quỹ nghiệp vụ phát hành của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, có nhiệm vụ tiếp nhận tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của các ngân hàng thương mại cổ phần nộp về để tiêu hủy; có trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối các loại tiền mặt thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành.

Quá trình tiếp nhận, quản lý, bảo quản tiền đã nhận của các ngân hàng thương mại cổ phần, Nguyễn Thị Lệ đã tổ chức thực hiện trái sự chỉ đạo tại Công văn số 1125 ngày 22/12/2011 (quy định khuyến khích các ngân hàng thương mại cổ phần gia cố, làm tăng an toàn bó tiền) và nội quy Quầy giao dịch Quỹ nghiệp vụ phát hành của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên; không bảo đảm an toàn tiền mặt tại Quỹ; sơ hở trong quản lý, bảo quản tiền mặt dẫn đến bị mất tiền trong nhiều bó, gây thiệt hại cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên 1,8 tỷ đồng. Do vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Lệ phải chịu trách nhiệm là 2 tỷ đồng.

Giai đoạn Nguyễn Văn Quê làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên (từ năm 2009 đến ngày 31/12/2014) đã thiếu trách nhiệm gây thiệt hại số tiền 630 triệu đồng. Vũ Viết Thu làm Phó Giám đốc, phụ trách Phòng Tiền tệ - Kho quỹ (từ ngày 1/3/2010 đến ngày 31/3/2010 và từ ngày 3/1/2012 đến ngày 31/12/2014) và làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên (từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015) đã thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại số tiền 2,4 tỷ đồng.

Vũ Thị Lộc làm Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, phụ trách Phòng Tiền tệ - Kho quỹ (từ ngày 1/4/2010 đến ngày 2/1/2012 và từ ngày 14/1/2015 đến ngày 31/12/2015) đã thiếu trách nhiệm gây thiệt hại 1,8 tỷ đồng.

Đặng Thị Hằng với quyền hạn, nhiệm vụ là Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã thực hiện không đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định dẫn đến để mất tiền tại Quỹ nghiệp vụ phát hành, gây thiệt hại số tiền 2,4 tỷ đồng.../.