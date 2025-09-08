Xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 4 năm qua

Số liệu tạm thời do cơ quan thống kê Liên bang Destatis công bố ngày 8/9 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm trong tháng 7/2025 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, khi thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo số liệu của Destatis, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Đức sang nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm 7,9% so với tháng trước. Đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp, với tổng kim ngạch giảm xuống 11,1 tỷ euro (13 tỷ USD). Tuy nhiên, Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu cho hàng hóa của Đức.

Thuế quan mà Tổng thống Mỹ áp đặt đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Đức, khi các nhà sản xuất lớn vốn đã gặp khó khăn với chi phí năng lượng cao, sự cạnh tranh khốc liệt từ châu Á và nhu cầu yếu.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu sang Mỹ đã khiến tổng kim ngạch xuất khẩu của Đức trong tháng 7/2025 giảm 0,6% so với tháng trước, trong khi các nhà phân tích tham gia khảo sát của công ty dữ liệu tài chính FactSet dự báo mức tăng trưởng bằng 0.

Tổng cộng, Đức đã xuất khẩu số hàng hóa trị giá 130,2 tỷ euro trong tháng 7/2025. Trong khi đó, nhập khẩu giảm 0,1% so với tháng trước, xuống 115,4 tỷ euro. Thặng dư thương mại thu hẹp, còn 14,7 tỷ euro.

Số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Đức, giảm 7,3% trong tháng 7/2025.

Các doanh nghiệp Đức đã gặp những bất lợi tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này khi phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực ôtô.

Tuy nhiên, số liệu của Destatis cho thấy, sản lượng công nghiệp của Đức tăng trưởng tốt hơn dự kiến, đạt 1,3% trong tháng 7/2025, sau khi giảm 0,1% trong tháng 6/2025. Ngành thiết bị nhà máy, ô tô và dược phẩm đã tăng trưởng.

Chuyên gia kinh tế Carsten Brzeski của ngân hàng ING cho rằng số liệu công nghiệp của Đức cuối cùng có thể phục hồi./.

Bộ trưởng Tài chính Đức đến Mỹ để đàm phán thương mại Bộ trưởng Tài chính Đức dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ để thảo luận về thương mại, hợp tác toàn cầu và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, sau khi EU-Mỹ đạt được thỏa thuận về việc nới lỏng thuế quan