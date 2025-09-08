Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), 8 tháng từ đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu đã vượt qua 1 tỷ USD, cao nhất so với cùng kỳ 7 năm gần đây.

Giá hồ tiêu tiếp tục giữ ở mức cao do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu thế giới duy trì ổn định.

Cụ thể, tháng 8/2025 Việt Nam xuất khẩu được 21.464 tấn hồ tiêu các loại, tiêu đen đạt 18.365 tấn, tiêu trắng đạt 3.108 tấn.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 139,8 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 2,6%, kim ngạch tăng 1,7% và so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 10,6%, kim ngạch tăng 19,5%.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 8 đạt 6.335 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.562 USD/tấn, giảm 0,9% đối với tiêu đen và 0,1% đối với tiêu trắng so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 8/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 166.510 tấn hồ tiêu các loại; trong đó, tiêu đen đóng góp phần lớn cả về sản lượng và giá trị với 142.627 tấn, 930,4 triệu USD; tiêu trắng đạt 23.883 tấn, thu về 193,4 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu giảm 9,4% tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 28%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 8 tháng đạt 6.666 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.732 USD/tấn, tăng lần lượt 41,5% đối với tiêu đen và 38% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm 2024.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường tiêu thụ nhiều hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với sản lượng đạt 35.697 tấn, chiếm 21,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu đã giảm hơn 31%.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc có mức tăng trưởng ấn tượng, cao hơn cùng kỳ 58%, đạt 13.282 tấn. Các thị trường như UAE, Ấn Độ có mức tăng trưởng lần lượt là 9,7% và tăng 13,7%.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 8/2025 Việt Nam đã nhập khẩu 3.052 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 19,9 triệu USD. So với tháng trước lượng nhập khẩu giảm 3,9%, kim ngạch giảm 6,5%. Campuchia và Brazil là 2 quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam.

Lũy kế 8 tháng Việt Nam đã nhập khẩu 34.524 tấn Hồ tiêu, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 215,3 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu tăng 61,7%; kim ngạch tăng 143,5%. Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu chủ yếu từ Brazil với sản lượng đạt 17.506 tấn, chiếm 50,7%; so cùng kỳ tăng 117,2%.

Tiếp theo là Campuchia chiếm 24,7% đạt 8.539 tấn, tăng 28,7% và Indonesia chiếm 18,3% đạt 6.326 tấn, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2024. Ở thị trường trong nước, từ cuối tháng 8 giá tiêu liên tục tăng 1.000-2.000 đồng/kg mỗi ngày.

Ngày 20/8 giá hồ tiêu trong nước ở mức 142.000-143.000 đồng/kg; đến ngày 3/9 đã lên đến 154.000 -155.000 đồng/kg và hiện giữ mức 152.000-153.000 đồng/kg.

Theo VPSA, giá tiêu trong nước liên tục tăng trong thời gian gần đây là do đã hết mùa vụ thu hoạch từ tháng 5, lượng hàng trong nhà dân không còn nhiều.

Phần lớn nông dân trồng tiêu đã bán ra, rất ít người còn giữ hàng. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn cần mua vào để giao các đơn hàng đã ký. Bên cạnh đó, việc Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng thuế đối ứng với hàng hóa chuyển khẩu lên đến 40% khiến các doanh nghiệp hạn chế nhập tiêu nguyên liệu để chế biến xuất khẩu.

Số liệu thống kê cho thấy, đầu năm các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ 3.000-4.000 tấn/tháng tiêu từ Brazil nhưng hiện nay chỉ nhập khoảng 1.000 tấn/tháng.

Nguồn cung hạn chế, doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua tiêu nội địa, do đó trong ngắn hạn, giá tiêu được dự báo vẫn tiếp tục tăng.Với mặt hàng quế, tính đến hết tháng 8/2025, cả nước đã xuất khẩu được 83.045 tấn, tổng kim ngạch đạt 210,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 18,9%, giá trị tăng 32%.

Các thị trường xuất khẩu quế hàng đầu của Việt Nam bao gồm: Ấn Độ, Hoa Kỳ và Bangladesh.

Ngược lại, 8 tháng Việt Nam cũng đã nhập khẩu 3.102 tấn quế, với trị giá 7,4 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2024 lượng nhập khẩu giảm 4%, kim ngạch giảm 5,1%. Indonesia và Trung Quốc là 2 quốc gia cung cấp quế lớn nhất cho Việt Nam./.

Giá hồ tiêu tăng vọt, xuất khẩu dự báo hồi phục tích cực nửa cuối năm Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam nhận định chính sách thuế có thể được nới lỏng và nhu cầu tăng trở lại, triển vọng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa cuối năm sẽ khả quan hơn.