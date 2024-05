Xung đột Hamas-Israel: Mỹ lần đầu tiên tạm dừng chuyển vũ khí cho Israel

Binh sỹ Israel thực hiện chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo truyền thông Mỹ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm dừng vận chuyển một lô đạn dược cho Israel trong tuần trước.

Đây là lần đầu tiên Mỹ dừng chuyển vũ khí cho Israel kể từ khi xung đột giữa quân đội nước này và Phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ngày 7/10/2023.

Các nguồn thạo tin cho biết lô hàng nói trên không liên quan đến hoạt động của Israel ở Rafah và không ảnh hưởng đến các chuyến hàng khác.

Khi được hỏi về lô hàng bị tạm dừng, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đã nhấn mạnh tới việc Washington hỗ trợ an ninh liên tục cho Israel. Theo đó, Mỹ đã hỗ trợ an ninh trị giá hàng tỷ USD cho Israel kể từ khi xảy ra xung đột Hamas-Israel leo thang và bổ sung viện trợ khẩn cấp lớn nhất từ trước đến nay cho Israel.

Đến nay, giới chức Mỹ vẫn khẳng định không có sự thay đổi trong chính sách đối với Israel.

Tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật viện trợ nước ngoài, trong đó có 26 tỷ USD cho tình hình tại Dải Gaza, gồm 15 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel, 9 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza và 2,4 tỷ USD cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn quan ngại việc Israel có thể tiến hành chiến dịch quân sự tại Rafah, nơi hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn.

Mỹ đang tham gia hàng loạt cuộc đàm phán liên quan việc ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Cuối tuần qua, Israel và Hamas vẫn đổ lỗi cho nhau về những quan điểm cực đoan khiến các cuộc đối thoại về ngừng bắn bị đình trệ, dù vòng đàm phán mới nhất tại Cairo (Ai Cập) đã đem lại một số tín hiệu lạc quan.

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 6/5 kêu gọi người Palestine ở phía Đông thành phố Rafah di chuyển đến “khu vực nhân đạo” gần đó. Đây dường như là dấu hiệu bắt đầu cuộc sơ tán lớn trước khi quân đội Israel mở cuộc tấn công trên bộ vào thành phố phía Nam Gaza.

Tuyên bố của quân đội Israel cho hay sẽ sử dụng áp phích, tin nhắn văn bản, điện thoại và thông báo trên phương tiện truyền thông để yêu cầu người dân Palestine dần dần di tản khỏi các khu vực được chỉ định./.

