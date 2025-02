Y dược triều Nguyễn qua góc nhìn từ tài liệu lưu trữ quốc gia

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hai viên than luyện do ông Vương Hữu Phú, cựu cán bộ ngành than, cùng các cộng sự làm than luyện đã sưu tầm và lưu giữ lại từ năm 1958, trao tặng.