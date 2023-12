Yên Bái: Bắt 4 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong một ngày

Ngày đầu tiên thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 4 vụ với 4 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ với khối lượng gần 100kg.

Đối tượng Hoàng Minh Tiến và tang vật thu giữ tại cơ quan Công an. (Nguồn: báo Yên Bái)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, ngay trong ngày đầu tiên (ngày 15/12) thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ với 4 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ với tổng khối lượng gần 100kg.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ ngày 15/12, tại đường Ngô Minh Loan thuộc thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Hoàng Minh Tiến (sinh năm 1996, trú thôn Thiên Bữu, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn) điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 21B2-024.47 chở 2 thùng xốp màu trắng, bên trong có chứa các cuộn pháo nổ có trọng lượng 44kg.

Rạng sáng 15/12, Tổ tuần tra thuộc Công an thành phố Yên Bái tiếp tục phát hiện Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 2003, trú tại thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) điều khiển xe môtô không có giấy tờ xe. Kiểm tra điện thoại của Nguyễn Ngọc Hoàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hình ảnh, tin nhắn liên quan đến việc mua bán pháo.

Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu Hoàng về trụ sở Công an thành phố Yên Bái để làm việc. Tại cơ quan Công an, Đối tượng Hoàng khai nhận đã tự sản xuất khoảng gần 20kg pháo để bán kiếm lời và cất giữ tại nhà bà nội của Hoàng tại thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng. Khám xét tại nhà ở của bà nội đối tượng Hoàng, Công an thành phố Yên Bái đã thu giữ 1 hộp xốp bên trong có chứa 19,5kg pháo nổ.

Tiếp đó, vào khoảng 8 giờ ngày 15/12, tại tổ dân phố 2, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Công an huyện Văn Chấn phát hiện Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1982, trú tại địa chỉ trên) đang có hành vi buôn bán hàng cấm; thu giữ 9 khối pháo nổ có trọng lượng 16kg.

Cũng trong ngày 15/12, lúc 9 giờ 20 phút tại khu vực Km316+20, Quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Đát Quang, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện Hà Hồng Nhung (sinh năm 2000, trú tại thôn Khe Hà, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn) điều khiển xe môtô BKS 21K1-573.38 chở 1 thùng bìa carton màu nâu, bên trong có chứa 33 khối giấy hình trụ, được xác định là pháo nổ với trọng lượng 14kg.

Hiện, các vụ việc đang được các đơn vị chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.



