Yếu tố môi trường và lối sống là nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới

Phó giáo sư Nguyễn Quang - Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho hay yếu tố môi trường và lối sống có sự tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản của nam giới; trong đó số lượng tinh trùng thấp hơn đáng kể ở những người hút thuốc lá điện tử và thuốc lá. Ở người thừa cân, béo phì cũng cho thấy tỷ lệ phần trăm gia tăng các thông số tinh dịch bị thay đổi. Những trẻ em nam thừa cân có khả năng trở thành những người đàn ông vô sinh cao hơn.

Chia sẻ tại Hội thảo Khoa học lần thứ 5 do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (AF Hanoi) tổ chức ngày 22/9, Phó giáo sư Nguyễn Quang nhấn mạnh vô sinh là một vấn đề y tế phổ biến, trong đó nguyên nhân từ phía nam giới chiếm gần một nửa các trường hợp. 10% trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân đang là thách thức đặt ra với các bác sỹ, nhà khoa học trong việc tìm ra phương pháp điều trị.

Các yếu tố khác nhau góp phần vào sự bất thường trong quá trình sinh tinh trùng và dẫn đến vô sinh nam là rối loạn do môi trường, do di truyền, viêm nhiễm, nhiễm trùng, thuốc và hormone. Bên cạnh đó là các nguyên nhân về giải phẫu như giãn tĩnh mạch tinh và tắc nghẽn đường dẫn tinh trùng. Trong đó giãn tĩnh mạch tinh là nguyên nhân phổ biến nhất có thể điều trị của vô sinh nam. Ngoài ra, có khoảng 10% vô sinh không rõ nguyên nhân.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Quang, đây là thách thức của các y bác sỹ, nhà khoa học trong lĩnh vực để tìm ra các nguyên nhân này, vì vậy cần tiến tới có phương pháp điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, điều trị vô sinh nam còn một số khó khăn nhất định như khó xác định nguyên nhân, di truyền học phức tạp, do tác động tâm lý, chi phí điều trị cao, tỷ lệ thành công không chắc chắn và những kỳ thị, định kiến của xã hội.

Bác sỹ Phạm Văn Hưởng - Phó Giám đốc Chuyên môn (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho hay thời gian vừa qua, bệnh viện đã có nhiều đề tài nghiên cứu tập trung vào nhóm nguyên nhân gây vô sinh do không có tinh trùng, bất thường về di truyền: Đột biến mất đoạn AZF trên nhiễm sắc thể Y, bệnh Klinefelter… Những nguyên nhân khác như: Viêm tinh hoàn, teo tinh hoàn do quai bị, những bệnh lý tinh hoàn ẩn, giãn tĩnh mạch tinh. Đây là những nhóm nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng không có tinh trùng ở nam giới.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã phần nào tập trung làm rõ những thách thức trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam đồng thời mang đến cái nhìn toàn diện hơn trong thực tế điều trị. Bên cạnh đó các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận sôi nổi, chia sẻ và đề xuất các giải pháp điều trị hiệu quả, góp phần hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho rất nhiều gia đình hiếm muộn./.

Vô sinh hiếm muộn theo định nghĩa của WHO là tình trạng một cặp vợ chồng chung sống, có quan hệ tình dục thường xuyên không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng sau 1 năm (với người vợ dưới 35 tuổi) và sau 6 tháng (với người vợ trên 35 tuổi) mà vẫn chưa có thai một cách tự nhiên.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc nằm ở độ tuổi dưới 30.

Theo thống kê, tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm khoảng 40%, nữ giới chiếm 40%, còn 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Điều này cho thấy nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn xuất phát từ cả hai phía nam và nữ. Những năm gần đây nhóm nguyên nhân về vô sinh nam bắt đầu được chú ý hơn so với giai đoạn trước.