Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. (Ảnh: TTXVN)

Kyodo đưa tin Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh mới đây cho rằng hiệp hội này sẵn sàng đẩy nhanh hơn nữa tiến trình thành lập Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc về mặt pháp lý với Trung Quốc.Hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề xuất tăng tốc các cuộc tham vấn về COC, trong đó có việc phát triển một bộ khung cho COC trước giữa năm 2017.Trong khi nhấn mạnh rằng nhóm 10 quốc gia thành viên này hoan nghênh đề xuất trên của ông Vương Nghị, Tổng Thư ký Lê Lương Minh khẳng định với hãng tin Kyodo trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng "ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường các cuộc tham vấn về COC nhằm đáp ứng thời hạn chót."Bên cạnh đó, ông còn cho biết "ASEAN thậm chí còn sẵn sàng tăng tốc hơn nữa tiến trình (thành lập) COC bằng cách trình các nội dung cụ thể của bộ quy tắc này," đồng thời xác nhận rằng 3 cuộc họp của nhóm công tác chung về COC đã được lên kế hoạch tổ chức trong nửa đầu năm 2017.Theo ông Lê Lương Minh, "chúng tôi mong muốn ký kết một COC mang tín toàn diện và ràng buộc về mặt pháp lý trong việc chỉ đạo cách hành xử và hành vi của các bên ở Biển Đông ... (nhằm) giúp tạo ra một môi trường phù hợp cho việc giải quyết toàn diện và lâu dài các tranh chấp."Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh ASEAN vẫn quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây và đang diễn ra ở khu vực Biển Đông, trong đó có việc cải tạo đất và gia tăng các hoạt động trong khu vực vốn làm phá hủy lòng tin giữa các bên, làm gia tăng căng thẳng và có thể hủy hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.Ông chỉ rõ, đó là lý do vì sao ASEAN tiếp tục can dự kiên định và tích cực vào Trung Quốc với nỗ lực duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Biển Đông./.