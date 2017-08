Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: xebialabs.com)

Ngày 2/8, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 71/QĐ-XPVPHC, xử phạt Báo điện tử Dân Việt 10 triệu đồng.Theo đó, tờ Dân Việt đã đăng, phát hình ảnh sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết "Bộ TNMT 'điểm mặt' Formosa là sự cố môi trường nổi cộm 2016" vào ngày 20/7.Tờ báo này cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi nhanh chóng nhận ra sai phạm, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục hậu quả và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng để xem xét giải quyết vụ việc.Ngoài việc nhận án phạt, Báo Dân Việt phải cải chính, xin lỗi theo quy định.Trước đó, ngày 25/7, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng ban hành Quyết định 160/QĐ-XPVPHC, xử phạt Tạp chí điện tử Hòa nhập với tổng số tiền là 57 triệu đồng.Cụ thể, tạp chí này đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, bị phạt 30 triệu đồng. Ngoài ra, Tạp chí điện tử Hòa nhập còn vi phạm khi thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Lỗi này bị phạt 8 triệu đồng.Lỗi thứ ba mà nhà chức trách xác định Tạp chí điện tử Hòa Nhập vi phạm là thông tin sai sự thật trong bài "Bất bình thường từ một quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh Đăk Nông" ngày 9/6. Cụ thể là thông tin: "Đơn tố cáo của thạc sỹ luật, thiếu tá công an Phạm Xuân Sáng, theo báo cáo số 785/BC-PC46 của Phòng cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đăk Nông, là đã 'đụng' đến uy tín, danh dự của đồng chí Lê Diễn-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông lúc đó, nay là Bí thư Tỉnh ủy Đăk Nông và đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông nên vụ việc được giao cho Công an tỉnh Đăk Nông vào cuộc" và "Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, căn cứ vào đâu mà ngày 16/3/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông đã ký quyết định khởi tố bị can đối với thiếu tá Phạm Xuân Sáng về tội 'hủy hoại rừng'."Với lỗi này, Tạp chí Hòa nhập bị phạt 15 triệu đồng và phải cải chính, xin lỗi với hành vi thông tin sai sự thật.Tiếp theo, Tạp chí Hòa nhập còn bị phạt 4 triệu đồng và phải cải chính, xin lỗi vì đã có hành vi minh họa không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin trong bài "Bất bình thường từ một quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh Đăk Nông"./.