Ba ứng viên Tổng thống Pháp François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. (Nguồn: public.fr)

Ngay sau vụâm mưu tấn công khủng bố, Bộ Nội vụ Pháp đã ra cảnh báo đối với lực lượng bảo vệ các ứng cử viên tranh cử tổng thống, đồng thời triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt nhằm đảm bảo cho các cuộc mít tinh vận động tranh cử của các ứng cử viên.Báo chí Pháp cho rằng 3 ứng cử viên có thể là đích ngắm của các đối tượng khủng bố gồm ứng cử viên cánh hữu François Fillon - người đã có ảnh xuất hiện trong đoạn băng của một trong 2 đối tượng vừa bị bắt giữ tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bà Marine Le Pen - người dự kiến sẽ tổ chức một cuộc mít tinh ngày 19/4 tại thành phố Marseille và nhà lãnh đạo phong trào “Tiến bước” Emmanuel Macron - ứng cử viên đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.Trong bối cảnh càng gần tới thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng một dự kiến vào ngày 23/4 tới, an ninh càng được tăng cường trên toàn nước Pháp, đặc biệt khi nước này vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp.Ngoài lực lượng chống khủng bố Sentinelle, hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động trong những ngày tới để đảm bảo an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu.Theo Bộ Nội vụ Pháp, nguy cơ khủng bố tại Pháp đang rất cao. Mọi đối tượng và địa điểm đều có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố.Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo tối 18/4, công tố viên trưởng vùng Paris, ông François Molins thông báo cảnh sát Pháp đã phá tan âm mưu tấn công khủng bố, bắt giữ 2 nghi can là Mahiedine Merabet, 29 tuổi và Clément Baur, 23 tuổi.Hai đối tượng này đã tỏ “quyết tâm cao độ” thực hiện vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Pháp, song ông không cho biết mục tiêu và thời điểm các nghi can dự định sẽ ra tay.Trong quá trình khám xét tại căn hộ do đối tượng Clément Baur thuê ở quận 3 thành phố Marseille từ ngày 1/4, cảnh sát đã tìm thấy 3 kg chất nổ TATP, 1 khẩu súng tiểu liên cùng 2 băng đạn, 2 khẩu súng ngắn bán tự động cùng nhiều vũ khí các loại. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy một lá cờ của IS.Vụ bắt giữ là kết quả của nhiều cuộc điều tra được cơ quan an ninh Pháp tiến hành trong những ngày qua. Ngày 4/4, Mahiedine Merabet đã táo tợn gửi tới đồn cảnh sát Roubaix một lá thư bên trong có thẻ căn cước, thẻ tín dụng kèm lời nhắn mang tính thách thức.Một ngày sau đó, cơ quan chống khủng bố thuộc Viện Công tố Paris đã mở hồ sơ điều tra âm mưu tấn công. Ngày 10/4, cuộc điều tra thứ hai được mở sau khi Tổng cục An ninh nội địa Pháp (DGSI) nhận được tin báo có đối tượng chuẩn bị công bố băng tuyên thệ trung thành với IS - bước cuối cùng thường được các đối tượng cực đoan thực hiện trước khi bắt tay hành động.DGSI đã tìm thấy cùng ngày một đoạn băng video do Mahieddine Merabet công bố, trong đó có hình ảnh cuốn Kinh Coran, 1 khẩu súng tự động và trang nhất báo Le Monde ngày 16/3/2017 với tiêu đề “François Fillon, chiến dịch tranh cử vào thời điểm ngờ vực” và ảnh ứng cử viên này. Các chi tiết hình ảnh trong băng cho thấy có thể xảy ra vụ tấn công nhằm vào chiến dịch tranh cử.Theo cơ quan điều tra, hai nghi can Mahiedine Merabet và Clément Baur có thể đã gặp nhau và tiếp thu các tư tưởng cực đoan trong thời gian ở chung phòng trong trại giam ở Sequendin, phía Bắc nước Pháp vào năm 2015./.