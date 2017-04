Ảnh minh họa. (Nguồn: France24.com)

Cảnh sát Pháp ngày 18/4 đã bắt giữ 2 thanh niên với cáo buộc âm mưu tiến hành một vụ tấn công tại nước này trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng một sắp tới.Các nguồn tin từ cảnh sát và tòa án cho biết các nghi can, 23 và 29 tuổi, đã bị các nhân viên tình báo Pháp bắt giữ tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp.Cảnh sát đã truy lùng 2 đối tượng này trong vài ngày qua. Theo nguồn tin trên, 1 trong 2 đối tượng đã cải sang đạo Hồi trong thời gian ngồi tù.Vụ bắt giữ trên diễn ra chỉ vài ngày trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng một vào ngày 23/4 tới. An ninh đã được tăng cường trên toàn nước Pháp. Bộ Nội Vụ Pháp thông báo ngoài lực lượng chống khủng bố Sentinelle, hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động để bảo đảm an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu.Hồi tháng 3 vừa qua, cảnh sát Pháp cũng đã bắt giữ 19 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố./.