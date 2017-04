Cảnh sát Pháp tại cuộc đột kích lục soát nhà hai nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố ở Marseille. (Nguồn: AP)

Theo AFP , Công tố viên thành phố Paris Francois Molins cho biết nhà chức trách nước này đã tìm thấy 3kg chất nổ, vài khẩu súng và một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi bắt giữ hai người đàn ông vào hôm 18/4 vì tình nghi âm mưu một vụ tấn công, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.Công tố viên Molins nói với các phóng viên rằng hiện vẫn chưa rõ thời gian hoặc địa điểm những nghi phạm lên kế hoạch tấn công, tuy nhiên ông cho biết vụ tấn công của chúng "sắp xảy ra."Trong khi đó, giới chức an ninh Pháp cũng đã tìm thấy súng và vật liệu chế tạo bom sau khi 2 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố bị bắt giữ ngày 18/4, tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, nơi hai nghi phạm trên bị bắt giữ. Từ tuần trước, ảnh của 2 nghi phạm trên đã được gửi tới đội ngũ an ninh của 2 ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen và Emmanuel Macron.Ứng cử viên Francois Fillon nhận được cảnh báo hôm 16/4 vừa qua.Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vòng một vào ngày 23/4 tới, an ninh đã được tăng cường trên toàn nước Pháp.Bộ Nội Vụ Pháp thông báo ngoài lực lượng chống khủng bố Sentinelle, hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động để bảo đảm an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu./.