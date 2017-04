Cử tri Pháp bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Strasbourg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/4, Bộ Nội vụ Pháp đã công bố kết quả kiểm khoảng 38-39% số phiếu trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp.Theo kết quả kiểm 20 triệu lá phiếu, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đang dẫn đầu với 24,38% số phiếu ủng hộ, đứng thứ hai là ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron​ với 22,19%.Theo kết quả sơ bộ, hai ứng cử viên chủ chốt còn lại, cựu Thủ tướng Francois Fillon​ giành được 19,63% phiếu bầu, trong khi đó nhà lãnh đạo phong trào cực tả Jean-Luc Melenchon​ được 18,09% số phiếu.Theo Bộ Nội vụ Pháp, 20 triệu phiếu được kiểm chưa bao gồm số phiếu từ các thành phố lớn nhất của nước này.Đây là những nơi thường giành ít sự ủng hộ cho bà Le Pen hơn so với các thành phố và thị trấn nhỏ, nơi công tác kiểm phiếu đã hoàn tất. Trước đó, các dự đoán ban đầu đều cho thấy ông Macron dẫn điểm trước bà Le Pen.Hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ cùng bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai, diễn ra vào ngày 7/5 tới.Tại thủ đô Paris, sau khi có kết quả sơ bộ, nhiều người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát do cảm thấy tức giận trước việc bà Le Pen giành quyền bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai.​Nhiều đám đông thanh niên đã tập trung biểu tình trước quảng trường Bastille ở phía Đông Paris sau khi có kết quả kiểm phiếu. Cảnh sát chống bạo động đã bao vây khu vực và phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.Ngay sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Pháp được công bố, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan điểm, trong đó nhiều nhà lãnh đạo và chính trị gia chúc mừng ứng cử viên Emmanuel Macron​.Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên được đánh giá là “thân châu Âu” Emmanuel Macron, đồng thời chúc ứng cử viên 39 tuổi này “may mắn” trong vòng 2 cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới.Thủ tướng Đức Angela Merkel​ cũng chúc ông Macron “những điều tốt đẹp nhất” trong hai tuần tới, ám chỉ cuộc chạy đua vòng hai vào điện Elysee.Nhà lãnh đạo Đức cho rằng việc ứng cử viên Macron với đường lối ủng hộ một Liên minh châu Âu (EU) mạnh và nền kinh tế thị trường là điều tốt đẹp. Còn Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel​ nhận định ông Macron sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Pháp.Từ Anh, cựu Bộ trưởng Tài chính George Osborne​ đã hoan nghênh kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Pháp, gửi lời chúc mừng tới “người bạn” Macron và bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng của ứng cử viên này.Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen chúc mừng ứng cử viên Macron và cho rằng châu Âu cần một nước Pháp cải cách và cởi mở, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Macron sẽ giành chiến thắng trước ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen​.Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende​ đánh giá việc ông Macron giành chiến thắng trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp là kết quả tích cực và tuyên bố Na Uy muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác ở châu Âu.Trong khi đó, tại Hà Lan, Chủ tịch đảng Vì tự do (PVV) chủ trương bài Hồi giáo, ông Geert Wilders​ cho biết đã gửi lời chúc mừng tới bà Le Pen và bày tỏ hi vọng nữ ứng cử viên này sẽ giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp.Ông Wilders cũng gọi kết quả sơ bộ này là “ngày tươi sáng” đối với những người yêu nước Pháp và những ai “muốn có chủ quyền quốc gia nhiều hơn EU và người di cư”./.