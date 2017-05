Ảnh minh họa. (Nguồn: newindianexpress.com)

Nguồn tin cảnh sát và Chính phủ Somalia cho biết ngày 3/5, ông Abdullahi Siraji, Bộ trưởng nội các phụ trách các công trình công cộng của nước này, đã thiệt mạng do bị các lực lượng an ninh bắn nhầm tại Magadiscio vì tưởng ông Abdullahi Siraji là phiến quân Hồi giáo.Thiếu tá cảnh sát Somalia Nur Hussein nói: "Lực lượng an ninh tuần tra đã gặp một xe ôtô gây tắc đường và cho rằng tài xế là một phiến quân nên đã nổ súng."Ông Abdullahi Siraji ở trong xe nên đã bị trúng nhiều phát đạn và thiệt mạng.Trong khi đó, bản thông cáo của Chính phủ Somalia bày tỏ "tiếc thương sâu sắc" vì sự thiệt mạng của ông Abdullahi Siraji, một bộ trưởng nội các trẻ tuổi nhất, từng lớn lên trong trại tị nạn ở Kenya, trước khi được Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed bổ nhiệm chức vụ nêu trên./.