Ca sỹ Chester Bennington biểu diễn tại Madrid, Tây Ban Nha. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thông tin về cái chết do tự tử của giọng ca Chester Bennington của nhóm Linkin Park đã làm người hâm mộ toàn cầu sững sờ.Điều đáng chú ý là những dấu hiệu về cái chết của Bennington đã được báo trước. Anh có lần công khai chia sẻ rằng trong quá khứ, anh đã nghĩ về việc tự tử do từng bị bạo hành khi còn là một đứa trẻ bởi một người đàn ông hơn tuổi.Cách đây hai tháng, Bennington còn trải qua nỗi đau khi người bạn là ca sỹ Chris Cornell của nhóm Soundgarden đã tự tử.Khi thông tin về cái chết của Cornell được lan truyền, Bennington đã chia sẻ trên trang Twitter cá nhân một bức thư ngỏ dành cho người bạn quá cố.Bức thư có nội dung: “Tôi đã mơ về The Beatles đêm qua. Tôi tỉnh dậy với âm hưởng ca khúc Rocky Raccoon vẫn vang lên trong đầu và bắt gặp gương mặt lo lắng của vợ mình. Cô ấy nói rằng anh đã qua đời, khiến tâm trí tôi ngập tràn hình bóng của anh và không thể kìm được nước mắt.Tôi vẫn đang khóc với nỗi tiếc thương vô hạn, và cả sự biết ơn vì đã được chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng anh và gia đình. Anh đã truyền cảm hứng cho tôi bằng nhiều cách anh không thể ngờ nổi.Tài năng của anh thật thuần khiết, giọng của anh ngập tràn niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ, bao dung và cả đau đớn - tất cả cùng hòa quyện vào một. Có lẽ chúng ta là tổng hòa của những cảm xúc ấy. Anh đã giúp tôi nhận ra điều này. Tôi không thể tưởng tượng nổi một thế giới thiếu đi anh.”“Cầu mong cho anh được bình yên ở kiếp sau. Xin gửi tình yêu thương tới vợ, các con, bạn bè và gia đình anh. Cảm ơn anh vì đã để cho tôi được là một phần cuộc sống của anh.Với trọn tình yêu thương,Bạn của anh.”Tại đám tang của Cornell, Bennington đã trình diễn ca khúc mang âm hưởng thánh ca “Hallelujah.” Hai tháng sau sự ra đi của người bạn, Chester Bennington cũng ra đi vĩnh viễn bằng cách treo cổ tự tử./.