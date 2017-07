Ca sỹ Chester Bennington biểu diễn tại Wroclaw, Ba Lan tháng 6/2014. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 20/7, Chester Bennington - thành viên của nhóm nhạc rock huyền thoại Linkin Park - đã treo cổ tự vẫn, chỉ vài giờ sau khi ban nhạc của anh trình làng MV mới - “Talking to Myself” (Trò chuyện với chính tôi).Thông tin về sự ra đi ở tuổi 41 của nam ca sỹ khiến truyền thông và công chúng vô cùng bàng hoàng, thương tiếc.Theo cảnh sát Los Angeles (Mỹ), nam ca sỹ thực hiện hành vi tự sát vào khoảng 9 giờ sáng 20/7, khi anh ở nhà một mình. Người phát hiện ra anh trong trạng thái đã chết là một người đến giúp việc cho gia đình. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành.Nhiều người cho rằng cái chết của Chester Bennington có liên quan tới một người bạn thân trong giới nghệ thuật, đó là nam ca sỹ rock Chris Cornell, giọng ca chính của nhóm Soundgarden và Audioslave. Cornell cũng đã tự sát hồi tháng Năm vừa qua.Bennington đã đến hát khúc biệt ly trong lễ tang của Cornell, và tưởng nhớ bạn với những dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên mạng xã hội: “Cậu đã truyền cảm hứng cho tôi theo rất nhiều cách mà có lẽ chính cậu cũng không hề biết tới. Tài năng của cậu là vô song và thuần khiết. Giọng hát của cậu vừa vui tươi vừa đau khổ, vừa thứ tha vừa thù hận, vừa yêu thương vừa đau khổ... Tất cả gói lại trong một giọng hát ấy. Tôi cầu nguyện cậu sẽ tìm thấy bình yên trong cuộc đời thứ hai. Cảm ơn cậu vì đã để tôi được là một phần trong cuộc đời cậu.” Ngày 20/7 vừa qua lẽ ra đã là sinh nhật thứ 53 của Chris Cornell.Ngoài ra, Chester Bennington từng trải qua tuổi thơ không êm đẹp khi bị một người đàn ông lạm dụng tình dục trong nhiều năm, kể từ khi anh 7 tuổi. Anh cũng phải vật lộn với chứng nghiện ma túy, đồ uống có cồn và nhiều lần thổ lộ ý định tự tử trong quá khứ.Chester Bennington là giọng ca chính của nhóm nhạc rock nổi tiếng Linkin Park. Giọng hát cao và giàu cảm xúc của Chester kết hợp với phần rap của Mike Shinoda đã tạo nên đặc trưng riêng trong âm nhạc của Linkin Park đưa họ lên vị trí nhóm nhạc tiêu biểu nhất của thể loại nu-metal trong gần hai thập niên.Album "Hybrid Theory" của Linkin Park ra mắt năm 2000 bán được 24 triệu đĩa trên toàn cầu và trở thành một trong những đĩa nhạc thành công nhất của hai thập niên đầu thế kỷ 21.Cùng với Linkin Park, Bennington đã có những bản hit đình đám như “Faint,” “In the End,” "Numb," “Crawling.” Trong giai đoạn 2002-2004, album “Meteora” của nhóm được xem là một trong những album rock alternative thành công nhất trong lịch sử âm nhạc.Năm 2003, kênh truyền hình MTV2 vinh danh Linkin Park ở vị trí thứ 6 trong số những ban nhạc vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc thời kỳ video. Trong khi đó, bảng xếp hạng Billboard cũng bình chọn Linkin Park ở vị trí thứ 19 trong danh sách những Nghệ sỹ xuất sắc nhất thập kỷ.Tính đến nay, Linkin Park bán được hơn 70 triệu album trên toàn cầu và được hai giải thưởng Grammy.Album gần đây nhất của Linkin Park là “One More Light” (Thêm một tia sáng nữa), ra mắt hồi tháng Năm vừa qua. Sự ra đi của Bennington xảy ra chỉ vài ngày trước khi nhóm bắt đầu tour lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album này. Với anh, ánh sáng đã vụt tắt./.