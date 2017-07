Khu đền thờ Hồi giáo linh thiêng ở Đông Jerusalem. (Nguồn: i24news.tv)

AFP đưa tin, ngày 27/7, cảnh sát Israel thông báo tất cả các biện pháp an ninh mới, được triển khai tại khu đền thờ Hồi giáo linh thiêng ở Đông Jerusalem sau vụ tấn công hôm 14/7 và khiến bạo lực bùng phát, đã được dỡ bỏ Người phát ngôn cảnh sát Israel Luba Samri nêu rõ: “Cảnh sát đã áp dụng trở lại các biện pháp an ninh như trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại khu Quần thể Haram al-Sharif ngày 14/7.”Trước đó, sau khi gỡ bỏ các thiết bị dò kim loại ở khu đền trên, Israel vẫn duy trì các biện pháp an ninh riêng rẽ như camera an ninh và cổng sắt, điều khiến giới lãnh đạo và người dân Palestine bất bình và dọa sẽ tổ chức "ngày phẫn nộ" vào thứ Sáu (28/7)./.