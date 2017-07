Các công nhân Israel di rời những thiết bị dò kim loại bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 25/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 27/7, hãng tin AFP (Pháp) cho biết Israel đã dỡ bỏ một số thiết bị an ninh gây tranh cãi tại khu vực cổng ra vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem sau nhiều ngày phản đối và bạo lực.Israel đã cho dỡ bỏ các hàng rào gắn camera tại khu vực lối vào Quần thể Haram al-Sharif mà phía Israel gọi là Núi Đền. Trước đó, ngày 25/7, Israel cũng đã tháo bỏ các máy dò kim loại tại đây.Ngày 26/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoan nghênh việc Israel quyết định dỡ bỏ máy dò kim loại tại quần thể Haram al-Sharif là một bước đi đúng hướng, tuy nhiên cho rằng việc làm này vẫn chưa đủ để hạ nhiệt căng thẳng.Phát biểu tại Văn phòng tổng thống ở Ankara, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ "không thể chấp nhận" việc Israel triển khai các biện pháp ngăn cản người Hồi giáo vào khu vực đền thờ trong các buổi cầu nguyện hàng tuần.Đáp lại, Bộ Ngoại giao Israel đã ra một tuyên bố cho rằng việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Israel trong vấn đề này là "vô lý."Quần thể Haram al-Sharif, trong đó có đền thờ Al-Aqsa và đền thờ Mái Vòm đá, là một trong những địa điểm linh thiêng nhạy cảm ở Đông Jerusalem, hiện do Jordan quản lý nhưng Israel kiểm soát lối vào.Cảnh sát Israel đã lắp đặt máy dò kim loại tại quần thể Haram al-Sharif sau khi hai cảnh sát Israel thiệt mạng trong một vụ tấn công bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ngày 14/7. Động thái này đã dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình của người Palestine Hồi giáo bên ngoài thánh đường.Chính quyền Palestine hiện tuyên bố ngừng mọi liên lạc chính thức với Israel, cho đến khi các biện pháp an ninh nói trên được dỡ bỏ.Vòng xoáy bạo lực giữa người Palestine và cảnh sát Israel đã leo thang hôm 21/7 vừa qua khi cảnh sát Israel bắn chết ba người biểu tình Palestine bên ngoài đền thờ Al-Aqsa, trong khi cùng ngày một người Palestine đã đâm ba người Israel tại khu vực Bờ Tây nhằm phản đối các biện pháp an ninh mà Israel áp đặt tại khu đền thờ.Liên quan đến căng thẳng Israel-Palestine, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 26/7 chỉ trích kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar có hành vi kích động bạo lực xung quanh vấn đề Núi Đền.Trong tuyên bố đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân, nhà lãnh đạo này cho biết ông đã nhiều lần đề nghị các cơ quan hành pháp ra lệnh đóng cửa văn phòng của Al-Jazeera tại Jerusalem. Nếu các đề nghị này không được chấp thuận do rào cản về pháp lý, ông sẽ tìm cách thông qua các quy định mới để chấm dứt hoạt động của kênh truyền hình này tại Israel.Israel trước đó từng nhiều lần chỉ trích Al-Jazeera đưa tin thiên lệch về cuộc xung đột Israel-Palestine. Hiện kênh truyền hình của Qatar chưa có bình luận gì về các phát biểu của ông Netanyahu. Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Israel cũng từ chối bình luận thêm./.