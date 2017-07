Các tín đồ Hồi giáo đi qua máy dò kim loại tại khu vực lối vào đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 23/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã và AP, ngày 26/7, giới chức cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho cảnh sát bắt đầu tiến hành kiểm tra từng du khách tới thăm đền thờ Al-Aqsa ở Đông Jerusalem bằng máy dò kim loại cầm tay.Đây là động thái mới nhất trong cuộc khủng hoảng leo thang liên quan tới khu đền thờ Hồi giáo này, vốn được người Hồi giáo gọi là Thánh địa và người Do Thái gọi là Núi Đền.Một tuyên bố của chính phủ nêu rõ: "Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng An ninh nội địa Gilad Erdan đã nhất trí rằng do tình hình an ninh nhạy cảm, việc kiểm tra an ninh từng cá nhân bằng máy dò kim loại cầm tay sẽ được tiến hành (tại cổng thánh đường)".Thông báo được đưa ra gần 1 ngày sau khi Israel dỡ bỏ cổng kiểm tra điện tử. Việc Israel lắp đặt các máy phát hiện kim loại trước đền thờ đã làm dấy lên làn sóng phản đối và các cuộc xung đột bạo lực giữa cảnh sát Israel và Palestine làm ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng./.