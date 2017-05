Binh sỹ Estonia tham gia một cuộc tập trận ở Sonda, Đông Bắc Estonia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 8/5, Thủ tướng các nước Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan đã có cuộc gặp và thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, cộng đồng năng lượng, kết nối giao thông và tương lai của Liên minh châu Âu (EU).Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Estonia Juri Ratas cho biết các nước sẽ cùng nhau định hình các quyết định liên quan đến tương lai, cả về phạm vi của EU cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Về vấn đề an ninh năng lượng, Thủ tướng Ratas nhấn mạnh điều quan trọng là phải làm rõ càng nhanh càng tốt cách tiến hành đồng bộ hóa những hệ thống điện của các nước Baltic và châu Âu. Theo đó, các quốc gia vùng Baltic đã đồng ý nối lưới điện của họ với EU thông qua Ba Lan.Bên cạnh đó, Thủ tướng các nước tham dự cuộc họp cũng kêu gọi EU đoàn kết, đặc biệt là trong bối cảnh nước Anh rút khỏi EU. Theo ông Ratas, các ưu tiên của Hội đồng EU bắt đầu từ tháng Bảy là "giúp đỡ xây dựng một châu Âu với một nền kinh tế mở và sáng tạo, giữ cho châu Âu an toàn, thúc đẩy các giải pháp kỹ thuật số và di chuyển dữ liệu tự do" cũng như "đảm bảo hoạt động của EU có tính toàn diện và bền vững"./.