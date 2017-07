Một góc thủ đô Doha của Qatar. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 28/7 đưa tin, ngoại trưởng 4 nước Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain sẽ tiến hành cuộc họp trong 2 ngày 29-30/7 tại thủ đô Manama của Bahrain nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước này với Qatar.Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, cuộc họp tại Manama được tiến hành nhằm tăng "cường phối hợp lập trường" của nhóm 4 nước Arab tẩy chay Qatar.Tại cuộc họp 2 ngày này, 4 nước Arab sẽ gây sức ép để Qatar tuân thủ các yêu cầu, bao gồm việc chấm dứt can thiệp công việc nội bộ của các nước láng giềng.Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và UAE ngày 5/6 đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, thực thi các chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực và phát triển quan hệ với Iran.Liên minh do Saudi Arabia đứng đầu sau đó đưa ra bản yêu sách gồm 13 điểm và đặt hạn chót 10 ngày để Qatar thực hiện, trong đó có việc yêu cầu Qatar đóng cửa kênh truyền hình Al-Jazeera, ngừng hỗ trợ các nhóm khủng bố, đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ quốc gia vùng Vịnh này và hạ cấp quan hệ với Iran.Với nỗ lực hòa giải của Kuwait, 4 nước Arab và vùng Vịnh đã kéo dài "hạn chót" thêm 48 giờ.Tuy nhiên, Qatar đã từ chối thực thi bản yêu sách, cho rằng hành động của các nước Arab là xâm phạm chủ quyền của Doha.Mới đây nhất, Saudi Arabia, Ai Cập, UAE và Bahrain đã có phần nhượng bộ khi giảm bớt từ 13 xuống còn 6 yêu cầu, song Doha vẫn cương quyết phản đối.Cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh ngày càng rơi vào ngõ cụt giữa lúc các bên không những không thỏa hiệp mà còn tiếp tục chỉ trích và cáo buộc lẫn nhau.Ngày 25/7, Saudi Arabia, Ai Cập, UAE và Bahrain công bố "danh sách đen" gồm 18 tổ chức và cá nhân có mối liên hệ với Yemen, Qatar và Libya, liệt các đối tượng này là "phần tử khủng bố."Trong số này, có 3 công dân Qatar bị cáo buộc liên quan hoạt động "gây quỹ ủng hộ Jabhat al-Nusra và nhiều phần tử khủng bố ở Syria."Phản ứng trước động thái này, Qatar cho rằng "danh sách đen" không có cơ sở thực tế và xâm phạm chủ quyền của Doha.v Qatar tiếp tục từ chối nhượng bộ trước yêu cầu do 4 nước Arab đưa ra đòi chính quyền Doha phải điều chỉnh chính sách ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.Phát biểu trước báo giới hôm 27/8, người phát ngôn Chính phủ Qatar Sheikh Saif bin Ahmed Al-Thani cáo buộc Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập can thiệp sâu vào các công việc nội bộ của Doha.Ông Sheikh Saif nhấn mạnh việc chính sách ngoại giao của Qatar bị chi phối từ bên ngoài là điều không thể chấp nhận được./.