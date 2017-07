Người biểu tình Palestine xung đột với cảnh sát Israel tại khu vực Bethlehem thuộc Bờ Tây ngày 19/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, mới đây, một nhóm có tên gọi "Câu lạc bộ Tù nhân Palestine" thông báo cảnh sát Israel đã bắt giữ 10 nhà hoạt động Palestine xuất chúng tại Jerusalem, trong đó có lãnh đạo của đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah) của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố này.Theo nhóm trên, lãnh đạo Fatah tại Jerusalem, Hatem Abdel Khader, nằm trong số những người bị bắt giữ. Tuy nhiên, cảnh sát Israel chưa bình luận về thông tin này.Vụ bắt giữ diễn ra trước thềm các cuộc biểu tình quy mô lớn của người Palestine dự kiến diễn ra ngày 21/7 liên quan tới quyết định của Israel lắp đặt các máy dò kim loại tại bên ngoài khu đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem, bất chấp việc gây tranh cãi và gia tăng căng thẳng tại đây.Israel quyết định lắp đặt các thiết bị này sau khi các tay súng Palestine tiến hành vụ tấn công chết người tại đây.Theo thông báo mới nhất, một người phát ngôn cảnh sát Israel xác nhận chính quyền Tel Aviv quyết định không bãi bỏ việc lắp đặt các thiết bị dò kim loại tại đền thờ al-Aqsa.Trước đó cùng ngày, một người phát ngôn của cảnh sát Israel thông báo cảnh sát nước này đã quyết định cấm đàn ông theo đạo Hồi dưới 50 tuổi đi vào thành cổ Jerusalem, do căng thẳng gia tăng liên quan tới các biện pháp an ninh mới tại đền thờ al-Aqsa. Ngoài ra, cảnh sát cũng được huy động bên trong và xung quanh Thành cổ Jerusalem để đảm bảo an ninh cho lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu./.