Toàn cảnh đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem ngày 17/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đụng độ giữa những người Hồi giáo Palestine và cảnh sát Israel lại nổ ra tại Đông Jerusalem trong ngày thứ ba liên tiếp. Hàng chục người Palestine và 2 cảnh sát Israel đã bị thương.Đụng độ xảy ra sau khi nhiều người Palestine tổ chức lễ cầu nguyện tối 18/7 bên ngoài khu đền thờ Hồi giáomà người Do Thái gọi là Núi Đền. Đây là một động thái nhằm phản đối Israel lắp đặt các máy dò kim loại và camera an ninh tại cổng ra vào khu đền này sau vụ tấn công hôm 14/7.Người phát ngôn cảnh sát Israel Luba Samri cho biết vào cuối buổi cầu nguyện, một số người Palestine đã ném đá và chai lọ về phía cảnh sát buộc lực lượng này phải sử dụng các biện pháp giải tán đám đông. Hai cảnh sát Israel đã bị thương nhẹ.Trong khi đó, nguồn tin y tế Palestine cho biết ít nhất 14 người Palestine đã bị thương trong vụ bạo lực trên. Trong số đó, 1 người bị thương nặng ở đầu do trúng đạn cao su. Tuy nhiên, một người phát ngôn cảnh sát Israel đã phủ nhận việc sử dụng vũ khí này. Đụng độ cũng xảy ra tại khu vực Ras al-Amud gần đó.Khu đền thờ Al-Aqsa nằm ở Đông Jerusalem, vùng đất Israel chiếm từ Jordan và sáp nhập năm 1967. Jordan giữ quyền quản lý khu đền thờ này và Israel kiểm soát lối vào khu đền. Người Do thái cũng coi khu đền thờ này là thánh địa và gọi là Núi Đền.Theo quy định lâu nay, người Do thái được phép đến thăm khu đền này nhưng không được cầu nguyện tại đây.Ngày 14/7 vừa qua, 3 người Hồi giáo là công dân Israel đã nổ súng vào cảnh sát Israel ở gần cổng đền thờ khiến 2 cảnh sát thiệt mạng. Cảnh sát sau đó đã bắn chết những đối tượng tấn công này.Sau vụ tấn công, nhà chức trách Israel ra lệnh tạm thời đóng cửa khu thánh địa trong 2 ngày. Căng thẳng gia tăng sau khi Israel lắp đặt các máy dò kim loại và camera an ninh bên ngoài cổng ra vào đền thờ.Các biện pháp an ninh mới của Israel vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các tín đồ Hồi giáo. Người Palestine cáo buộc Israel tăng cường kiểm soát khu đền thờ Hồi giáo linh thiêng trên.Đụng độ xảy ra giữa những người biểu tình Palestine và cảnh sát Israel khiến ít nhất 50 người Palestine bị thương trong ngày 17/7.Nhiều cánh vũ trang thuộc 10 phong trào tại Palestine, trong đó có phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad, cảnh báo sẽ đáp trả các biện pháp Israel triển khai tại khu đền thờ al-Aqsa./.