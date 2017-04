Ảnh minh họa. (Nguồn: rt.com)

Cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp Crimea cho biết một tàu chở hàng mang cờ Panama đãở ngoài khơi bán đảo này sáng 19/4 khiến 11 người mất tích.Theo cơ quan trên, con tàu chở ngũ cốc này, mang tên "Geroi Arsenala," đã phát tín hiệu cấp cứu ở vị trí cách bờ biển Crimea 14 hải lý.Hãng tin Interfax dẫn lời quan chức vận tải Nga cho biết sóng to đã khiến con tàu này vỡ làm đôi và bị chìm. Có tất cả 12 thủy thủ trên tàu trong đó có 9 thủy thủ người Ukraine, 2 người Nga và 1 người Gruzia.Cho đến nay, chỉ mới cứu được 1 thuyền viên.Lực lượng chức năng đã triển khai ít nhất 6 tàu và 1 máy bay đến hiện trường để tìm kiếm và cứu nạn, song công việc này đang gặp nhiều khó khăn do sóng to và gió lớn.Thông tin ban đầu cho biết khi gặp nạn, con tàu này đang trên đường từ cảng Azov, miền Nam Nga, đến Thổ Nhĩ Kỳ.Cùng ngày, Bộ Y tế Nga cho biết một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 ngày 19/4 đã đâm xuống khu vực Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga, khi đang hạ cánh khiến 3 hành khách bị thương - trong đó có 1 người Mỹ, 1 người Pháp và 1 người Nga.Hiện, cả 3 người này đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.Vụ tai nạn xảy ra gần Núi lửa Mutnovsky. Khi bị nạn, chiếc máy bay này đang chở 16 người./.